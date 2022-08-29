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Yuva yıkıyor. Uzman psikolog kripto paraya dikkat çekti

Psikiyatri Uzm. Dr. Hilal Dost, bir süre sonra bu durumun bağımlılığa dönüşebileceğini ifade ederek şunları söyledi: “Evlilik ilişkisini ciddi derecede etkileyen bir durumdur. Evin idaresi, ekonomisi ile ilgili sorunlar yaşandığı için hem güven problemi hem ekonomik problemler bir araya geldiğinde evlilikler bitme noktasına dahi gelmektedir”

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 12:18
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Uzman psikolog kripto paraya dikkat çekti. Kripto para bağımlılığı evliliklerin bitmesine yol açabilir

Yuva yıkıyor. Uzman psikolog kripto paraya dikkat çekti
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İHA’nın haberine göre; Son yıllarda pek çok kripto para meraklısı ‘kazanmak’ için gözünü kırpmadan, 7/24 piyasaları takip ettiği biliniyor.

Tüm kumar türlerinde olduğu gibi kripto parada da kısa sürede elde edilen yüksek kazanç kişilere haz vererek bağımlı olmaya yol açıyor. Özellikle kolay ulaşılabilir olması, sürekli takip edilebilmesi, Türkiye’de son yıllarda kripto paraya olan ilginin artmasına neden oldu. Bunun la birlikte uzmanlar kişilerin daha çok kazanma istediğinden dolayı bağımlı olabileceklerini dile getirdi.

EVLİLİKLER BİTME NOKTASINA DAHİ GELMEKTEDİR

Uzm. Dr. Hilal Dost, kripto para bağımlılığı hem iş yaşamında hem de ev yaşamında birçok probleme yol açtığını belirterek şunları dile getirdi:
“Özellikle evin ekonomik dengesi bozulduğunda hem eşle problemler ortaya çıkabiliyor hem de sosyal problemler ortaya çıkabiliyor. Uygun parayı bulabilmek için yalan söylemek kişinin arkadaşları ile olan ilişkisini hem de bu yalan ortaya çıktığında eşi ile olan ilişkisi bozucu bir işlev görüyor. Kripto para bağımlılığında elbette sosyal sonuçları da olmaktadır. Evlilik ilişkisini ciddi derecede etkileyen bir durumdur. Bir süre sonra çiftlerin birbirlerine olan güveni azalmaktadır. Evin idaresi, ekonomisi ile ilgili sorunlar yaşandığı için hem güven problemi hem ekonomik problemler bir araya geldiğinde evlilikler bitme noktasına dahi gelmektedir”

BAĞIMLIK BELİRTİLERİ

Psikiyatri Uzm. Dr. Hilal Dost konu ile ilgi bilgiler aktararak, “Kripto para son yıllarda hayatımıza giren yaygın bir alışveriş biçimi halini aldı. Borsa ile bir takım benzer yanları var. Elbette ki kripto paranın avantajları da var. Avantajlarının yanında dezavantajları da oldukça fazladır. Borsa ile kıyasladığımızda 7/24 ulaşılabilir olması, cep telefonundan kolaylıkla takip edilebilmesi, ani yükselme ve düşüşler daha bağımlı olmaya yatkınlık oluşturan faktörlerdir. Bu bilinmezlik kişinin düşük miktarda para yatırarak büyük paralar kazanacağına inancını arttığı için ve bu inanç sosyal medya tarafında da canlı tutulduğu için bağımlılık gelişimine zemin hazırlayan bir durum teşkil ediyor. Elbette ki her kripto para kullanan her kişi bağımlıdır anlamına gelmiyor. Belirli işaretler varsa ben kripto para bağımlısı mıyım diye düşünmekte fayda var. Planladığımızdan daha uzun süre kripto para ticareti yapmaya başladıysak, kripto para ticareti yapmak için gittikçe artan miktarlarda para harcamaya başladıysak, kripto paraya zaman ayırdığımız için normal hayattaki sorumluluklarımızı ihmal etmeye başladıysak, kaybedilen zaman, para ile ilgili yalan söylemeye başladıysak, uykular, iştah etkilendiyse, kripto para kullanmak için kredi çekmeye başladıysak, borç para almaya başladıysak, sürekli zihnimiz bununla meşgulse kripto para bağımlılığı açısında bir uzmanla görüşmekte fayda var” diye konuştu.

UZMAN DESTEĞİ

Bağımlılıktan kurtulmakta zorlanılması durumunda profesyonel yardım alınmasını öneren Dr. Hilal Dost, “Kripto para bağımlılığında muzdarip olduğunu düşünüyorsak mutlaka bir psikiyatrik destek almak önemlidir. Tedavi aşamasında tabii ki ilaç tedavileri ön planda olabiliyor. İlaçlar dürtü kontrolümüzü sağlayabiliyor ama öte yandan bu davranışın kökenleri ile ilgili ve nasıl bırakacağımızla ilgili terapi görüşmeleri yapmak çok faydalı olmaktadır. Tüm bağımlılıklarda olduğu gibi kripto bağımlılığında da aile desteği çok önemlidir. Sosyal destek iyi olduğundan ve terapi alındığında bu bağımlılıkta da olumlu sonuçlar alınabiliyor” ifadelerini kullandı.

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