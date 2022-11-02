2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Küçük önlemler ile mevsimsel hastalıklardan kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı

Küçük önlemler ile mevsimsel hastalıklardan kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı

Dâhiliye Kliniği’nden Uzm. Dr. Harika Uğurtay, mevsim geçişlerinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 13:44
Takip Et

Uzmanı açıkladı. Küçük önlemler ile mevsimsel hastalıklardan kurtulmak mümkün

Küçük önlemler ile mevsimsel hastalıklardan kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Dâhiliye (İç Hastalıkları) Uzm. Dr. Harika Uğurtay, tıbbi araştırmalara göre, yetişkinlerin çoğunun her yıl 2-4 kez, çocukların ise 5-7 kez soğuk algınlığına yakalandığını belirterek, “Bu kabaca bir yıl içinde mevsim değişikliklerin sayısıyla da örtüşür. Ancak bazı küçük önlemler ile mevsimsel hastalıklardan kurtulmanız mümkün” ifadelerini kullandı.

Tıbbi araştırmalara göre, yetişkinlerin çoğunun her yıl 2-4 kez, çocuklar ise 5-7 kez soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden Uzm. Dr. Harika Uğurtay, şunları belirtti:

“Bu kabaca bir yıl içinde mevsim değişikliklerin sayısıyla da örtüşür. Mevsimde her değişiklik gözlemlediğimizde, ortamdaki alerjenlerin sayısı arttığı gibi havada 200'e yakın virüse kadar çıkıyor. Sıcaklıklardaki değişim, farklı virüs gruplarının gelişmesi ve ardından bulaşıcı hastalıkları yayması için uygun bir koşul sağlıyor. Virüsün en yaygın olanı, tüm soğuk algınlığının yüzde 40'ına kadar neden olan insan rinovirüstür. Ancak bazı küçük önlemler ile mevsimsel hastalıklardan kurtulmanız mümkün”

2,5 LİTREYE KADAR SU ALIMI ŞART

Sağlıklı bir yaşam tarzının birey üzerindeki olumlu etkilerine değinen Uzm. Dr. Harika Uğurtay şunları söyledi:

“Sağlıklı yaşam tarzı; dengeli beslenmek, yeterli uyku ve dinlenmek ve stresi kontrol altında tutmak mevsimsel hastalıklarla daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirir ve viral enfeksiyonları önler. Besleyici gıdaların alımı ve hidrasyon mevsimin beslenme gereksinimlerini dengelemek için düzenli ve sağlıklı bir diyete öncelik verilmelidir. Dengeli su alımı ile hidrasyon önemlidir. Su tüketiminin sadece yaz mevsiminde veya sıcak havalarda büyük önem taşıdığına dair bir yanılgı var; soğuk havalarda da bir yetişkin için 2,5 litreye kadar su alımı şarttır. Hijyen; viral enfeksiyon bulaşında önemli olan el temizliğine ayrıca önem vermek gerekir. D vitamini almak: Kış aylarında daha iç ortamda zaman geçirilmesi ve güneş ışığının olmaması nedeniyle D vitamini düzeylerinin izlenmesi önemlidir”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
2
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
5
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
7
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.