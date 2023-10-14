Uzmanından korkutan meme kanseri uyarısı

Uzmanı, “Dünyada her 3 dakikada 1 kadın meme kanserine yakalanıyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanından korkutan meme kanseri uyarısı

Editör: Murat Öztürk

Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” dolayısıyla yaptığı açıklamada, erken tanının hayat kurtardığını vurgulayarak kadınları sağlık kontrollerine gitmeye davet etti.

Meme kanseri, kadınların en çok karşılaştığı kanser türüdür. Kadınların yaşam boyu yaklaşık %10-12’sinde meme kanseri gelişir ve yaş arttıkça risk de yükselir.

Dr. Baki, dünyada her 3 dakikada bir kadının meme kanserine yakalandığını, gelecekte her 100 kişiden 40’ının kansere yakalanabileceğini söyledi.

Meme kanserine yakalanan kadınların %80’inden fazlasında aile öyküsü olmadığını belirten Baki, ailesinde birinci derece yakını meme kanseri olanlarda riskin daha yüksek olduğunu vurguladı.

Her yıl kadınları bilgilendirmek ve tarama yaptırmalarını sağlamak için çalıştıklarını belirten Baki, meme kanserinin tedavisinde erken tanının çok önemli olduğunu ifade etti.

Dr. Baki, memede hissedilen her kitle veya sertliğin kanser olmadığını, bunların çoğunun iyi huylu olduğunu söyledi.

Memedeki 10 kitleden 8’inin iyi huylu olduğunu kaydeden Baki, bazı dönemlerde memede hassasiyet veya ağrı olabileceğini, bunların normal olduğunu ve hormon alanlarda da görülebileceğini anlattı.

Baki, her kadının kendi memesini tanıması için aylık olarak kendine meme muayenesi yapması gerektiğini belirtti.

Dr. Baki, ailesinde meme kanseri olan biri olmayan bir kadının da meme kanserine yakalanabileceğini söyledi.

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Meme başında şekil veya yön değişikliği,

-Memede olağan dışı şişlik veya boyut artışı,

-Adet dönemlerinde memede rastlanabilenden farklı karakterde ağrı,

-Meme başından akıntı; özellikle pembe, kırmızı renkte,

-Koltuk altında sertlik, şişlik veya kitle.

-Memede elle hissedilen bir sertlik veya kitle,

-İki meme arasında son dönemde ortaya çıkan asimetri,

-Meme başında veya meme cildinde içe doğru çekinti,

-Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama,

-Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm,

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