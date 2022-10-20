Geçmişe sünger çekip barıştılar. Birlikte tatile çıkacaklar

İki ünlü isim Ece Erken ve Demet Akalın geçmişte uzun süre birbirleriyle küs olarak yaşamışlardı

Ancak Ece Erken’in eşinin öldürülmesinin ardından, Demet Akalın'ın taziye ziyaretinde bulunmasıyla aralarındaki buzları eriten iki eski dost, önceki gün Etiler’de buluştu.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Yemek yiyip sohbet eden arkadaşlar mekân çıkışı görüntülendi. Ece Erken, “Kış için tatil planları yaptık. Rotamız Las Vegas” dedi.