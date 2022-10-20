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Geçmişe sünger çekip barıştılar. Birlikte tatile çıkacaklar

Bir dönem küslük yaşayan Demet Akalın ve Ece Erken geçmişe sünger çekip barıştılar. İki ünlü isim aralarında olanları unutmaya karar verdiler ve kış tatilini beraber geçirmek için plan yaptılar

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:58
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Uzun süre birbirleri ile konuşmayan iki ünlü isim barışıp birlikte tatil yapmaya karar verdiler

Geçmişe sünger çekip barıştılar. Birlikte tatile çıkacaklar
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İki ünlü isim Ece Erken ve Demet Akalın geçmişte uzun süre birbirleriyle küs olarak yaşamışlardı

Ancak Ece Erken’in eşinin öldürülmesinin ardından, Demet Akalın'ın taziye ziyaretinde bulunmasıyla aralarındaki buzları eriten iki eski dost, önceki gün Etiler’de buluştu.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Yemek yiyip sohbet eden arkadaşlar mekân çıkışı görüntülendi. Ece Erken, “Kış için tatil planları yaptık. Rotamız Las Vegas” dedi.

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