Vahap Beyaz'dan yıllar sonra gelen penaltı itirafı

Türk futbolunda bir dönemin en çok konuşulan fifa hakemlerinden olan Vahap Beyaz, dinleyenleri ile Radyo Gol’de “Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor” programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“EVET PENALTI GÖRDÜM VE DÜDÜĞÜMÜ ÇALDIM, AMA HIRSIZ HIRSIZLIĞINI İTİRAF ETTİĞİNDE…”

Son haftalar yaklaşmıştı. 1997 yılında oynanan meşhur İstanbulspor - Galatasaray maçının uzatma dakikalarında verdiğim penaltının 5 sene arkasındaydım ve penaltı olduğunu,net gördüğümü her platformda söyledim. Yardımcım da “attığını gördüm ama ben sizin çaldığınız düdüğe uydum” dedi. Keşke uymasaydı ama bizim dönemimizde orta hakeme büyük saygı duyulurdu,o yüzden kararımı onaylamasını anlıyorum. İşin ilginç tarafı,karşılaşma sonrası bana tam not verdiler. Özellikle; Tff Başkanı Şenes Erzik ve Mhk Başkanı Doğan Babacan, doğru kararlarımdan dolayı beni ve ekibimi tebrik beni alnımdan öptüler. Ama pozisyonda penaltı vermemi sağlayan arkadaş, yıllar sonra ben kendimi attım diyerek televizyonlarda şov yaptı ve Vahap Beyaz’ı aldattım dedi.Yani hırsız hırsızlığını yıllar sonra kandırdım diyerek itiraf etti. 42 yaşında Fifa listesindeyim 49 yaşıma kadar devam edecektim ama,çok ağır tepkiler alınca onurum incindi ve yine o sezon yönettiğim Kocaelispor maçı sonrası hakemliğimi bıraktığımı açıkladım. Şimdi onlarca hata var ama göreve devam ediyorlar, anlamak mümkün değil…

“AHMET ÇAKAR KALİTELİ MAÇLARA VERİLDİ, BİZE İSE KALAN KIRINTILAR”

Ahmet Çakar’a Avrupa’da kaliteli maçlar verilirdi bize de sağda solda hangi kıytırık maç var onu verirlerdi. Mesela aynı sezon Ahmet Çakar, derbide çaldığı son dakika penaltısı ile Beşiktaş-Galatasaray maçının 1-1 bitmesine sebebiyet verdi. Sonra verilen penaltılar bizi tezahüratların içine malzeme yapsa da kendisi benim kadar konuşulmadı. Var ya da ofsayt sistemi değil de, keşke bizim dönemimizde koldaki kulaktaki bip teknolojisi olsaydı işimiz daha kolay olurdu. Ama maalesef yardımcılarımızla bağırarak haberleşiyorduk ama yine de başarılıydık. Yokluk içinde görevler yaptık,şimdi torpille gelen hakemler ve çok iyi para kazanan hakemler var. Ulaşım Konaklama Harcırah kıyafet vs. tüm şartlar harika. Ama bu harika şartları kaybetmemek içinde sahada talimatlara uyarak hareket ediyorlar...

“HAKEM HATALARININ SORUMLUSU, 23 KİŞİLİK LİSTE”

2006 yılında Oğuz Sarvan ile başlayan 23 kişilik liste birbirlerini kollayarak bugüne kadar geldi. Ve gitmek bilmiyorlar,ben bunu Kulüpler Birliği ile yüz yüze anlatarak paylaştım. Bu grup resmen Türk futbolunda at koşturuyor ve istedikleri maçta istedikleri düdüğü de çaldırıyorlar…Demem şu ki; babadan oğula geçen sistem bu adamlar temizlenmediği müddetçe asla düzelmez…

“HAKEMLER,TALİMATLA MAÇ YÖNETTİKÇE HATALAR BİTMEZ”

Hakemlerimiz,onları talimat yumağına boğan kişiler yüzünden güvenlerini yitirmiş hale geldiler. Hakemlerimizin maalesef menfaat çıkarları doğrultusunda klasmanları yükseltiliyor. Ligimize, 7-8metre gözünün önünde olan pozisyona penaltı çalamayacak, Var’dan gelen bilgi ile kararını netleştirebilecek hakemler doldu. Neticeye tesir edecek Fifa kokartı almış kardeşlerimiz, Var’ın uyarısı ile penaltı çalabiliyor kırmızı kart çıkarabiliyor. Hakemlerimizin güvenlerini geri getirebilmek için ‘çık adaletli yönet bizim göğsümüzü kabart’ denmesi lazım. İş yapmak yerine orada talimatla atananlar, atayanların isteklerini yerine getirmek için o koltukta oturuyorlar. Anlayacağınız, Merkez Hakem Komitesi böyle yönetilmez,bu yüzden de hakem camiasının düzelmesini kimse beklemesin kimse de hakemlere kabahat bulmasın…

“FIFA HAKEMLERİMİZ İSTEKLERE GÖRE YÖNLENDİRİLİYOR, YAZIK!”

Uefa’nın Core eğitimine Atilla Karaoğlan ile birlikte 36 yaşında olan hakem Erkan Özdamar da katıldı.Ancak Uefa’nın 14 hakeminden bir tanesi olmasına rağmen, büyük takımlarımız kendisini maçlarında istemiyor diye Fifa hakemimiz Erkan Özdamar bu yıl listeden çıkarıldı. Yerine Fifa kokartı verilen Kadir Sağlam gönderildi, koşu testini geçemedi. 3 yıl önce Fifa listesine giren ancak yabancı dil kural sınavını geçemedi diye Mhk tarafından çıkarılan Zorbay Küçük, bu yıl yeniden listeye alındı,ama o da koşamadı. Yani Fifa’da olan 7 kontenjanımız 5’e düştü ve bu 2 isim 1 yıl maç alamayacak. Abdülkadir Bitigen de 5 kişi arasında yer alıyor. Peki bunları kim seçti? Ülkemiz adına gerçekten çok üzücü…

“VAR SİSTEMİNE BALIKLAMA ATLADIK, SONUÇ ORTADA!”

Verilen penaltılar verilmeyen penaltılar çıkarılan kartlar çıkarılmayan kartlar Yazık! Var sistemini dönemin Mhk Başkanı Yusuf Namoğlu başlattı. Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası sonrası balıklama daldık ilk bizim ülke uyguladı. Alt liglerde provası yapılmadan Süper Lige taşındı, eğitimler tam verilmeden girildi bu işe tabi bu durum hakemleri alt üst etti. Bir kere Var hakemleri ayrı kadro olmalı sahada düdük çalan hakem olmamalı birbirlerine tuzak kuruyorlar dememe rağmen

Protokol neyse onu uygulayacağız dediler değiştirmediler. Bakın şimdi ne oldu? dediğime geldiler,demek ki oluyormuş.