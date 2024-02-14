Futbolcular boykot kararı aldı. Paralar ödenmezse antrenmana çıkmayacaklar

Denizlispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı yüzünden altyapıdan destek alan kadrosuyla ikinci yarıda hiç kazanamayarak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.
Yeşil-siyahlı futbolcular da 4 aydır maaş alamadıklarını söyleyerek isyan etti.
Grupta 3'üncü Lig'e düşme hattında kalan Denizlispor'da futbolcuların, paraları ödenmediği takdirde 18 Şubat Pazar günü Fethiyespor ile oynanacak maç öncesinde antrenmanlara çıkmayacakları bildirildi.
Futbolcuların kendi aralarında yaptıkları toplantıda, şehrin önde gelenlerine seslenerek kulübe destek olmalarını talep ettikleri ifade edildi.
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