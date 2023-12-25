Vali anayasaya aykırı icazete soruşturma izni vermedi

Zonguldak’taki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hafızlık eğitimini tamamlayan 19 öğrenci için ekim ayında icazet töreni düzenlendi. Törene Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, okul müdürü Adnan Karakurluk katıldı. Bozkan törende, “Kuranıkerim bizim hayat rehberimiz” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, okulda icazet töreni düzenlenmesi nedeniyle yapılan şikâyet üzerine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, okul müdürü, il milli eğitim müdürü ve il müftüsü hakkında soruşturma izni vermedi. Valilikçe alınan kararda törenin “Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet arasında imzalanan protokole uygun olarak icra edildiği” belirtilerek “Durgun, Bozkan ve Karakurluk’un herhangi bir ihmal ve kusurlarının olmadığı, ilgili yasa, yönetmelik ve protokollerin gereklerini yerine getirdiği” iddia edildi.

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Avukat İsmail Çakmak, bu gibi etkinliklerin laik ve demokratik Cumhuriyete zarar verdiğini belirtti ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu protokollerin anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Çakmak, “Amaçları, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir din devleti yapmaya katkı vermektir” dedi.

Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, kerameti kendinden menkul, kurulmuş olmaları bile anayasaya aykırı olan MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün veya Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ne idüğü belirsiz proje ve protokolleriyle değil, Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunlarıyla yönetilir. Şikâyet edilen kişi ve görevlilerle itirazı inceleyip karara bağlayacak makam ve merciler de Türkiye Cumhuriyeti’nin birer memurudur. Hepsi, varlık sebebini Türkiye’ye ve anayasasına borçludur. Laiklik, Türkiye’nin kuruluşu ve yaşatılmasının temel ilkelerinin başında gelir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yapmasına izin verilmemesi, şikâyet göz önüne alındığında Cumhuriyeti yok etmeye yönelik çok vahim adımlardan biridir.”