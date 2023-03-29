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Van’da 3 ayrı trafik kazası: 3 yaralı

Van’da dün akşam meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:03
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Van’da 3 ayrı trafik kazası

Van’da 3 ayrı trafik kazası: 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Van-Edremit karayolu üzerinde bulunan Kocaeli parkı civarında meydana geldi.

Sürücülerinin simi öğrenilemeyen minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer bir kazası ise İskele Caddesi’nde meydana geldi. Otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu kimse yaralanmazken, kaza maddi hasarla sonuçlandı. Bir diğer kazası ise İkinisan Caddesi’nde meydana geldi. Minibüsle çöp toplama kamyonun çarpışması sonuç kaza maddi hasarla atlatıldı.

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