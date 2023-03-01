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Kırmızı ete büyük zam. Vatandaş için lükstü artık hayal oluyor

Yılbaşından bu yana fiyatı sürekli artan ete bu kez deprem zammı geldi. İstanbul'da bazı kasaplar da kepenk indirmeye hazırlanıyor.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 11:04
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Vatandaş için lükstü artık hayal oluyor. Kırmızı ete büyük zam

Kırmızı ete büyük zam. Vatandaş için lükstü artık hayal oluyor
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Et fiyatlarda her hafta 5 lira ile 10 lira arasında artış yaşanıyor. Bu durum hem satışları düşen kasapları zorluyor hem de vatandaşı zorluyor. Yılbaşında 120 lira olan karkas etin kilosu iki ayda 170 liraya çıktı. Bu artış et fiyatlarını etkiliyor. Çünkü bir de kasabın masrafıyla birlikte kârı var. Karkas etin 50 liralık artışı, kıyma fiyatlarını kuşbaşı et fiyatlarını etkiliyor. İki aylık 50 liralık artış vatandaşın cebine 100 lira zamlı olarak yansıyor. 

KIYMANIN FİYATI UÇTU 

Karkas etin 170 liraya çıkmasıyla birlikte, en ucuz dana sarmadan çektirilen kıymanın fiyatı bile 200 liranın üzerine çıktı ve adım adım yükseliyor. Kuşbaşından çektirilen kıymanın fiyatı ise 250 lira ile 270 lira arasında değişiyor. Kuşbaşının kilo fiyatı ise 250 liradan başlıyor ve yağ oranına göre 300 liraya kadar çıkıyor. 

Son 3 haftada gelen zamların nedeni olarak ise deprem gösteriliyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ şunları söyledi:

''Gerek Kahramanmaraş gerek Malatya önemli bir üretim merkezi ama o bölgede şu anda kesimlerin devam ettiğini biliyoruz. Yani kesime engel bir durum yok, söz konusu değil. Herkesi etkiliyor bu şey bakıyoruz etkilenmeyen sektör neredeyse yok gibi. Bu et fiyatları yükseldikçe bunun kime faydası olur? Bunun sonucu ne olur? Öyle bir noktaya geliriz ki yurt dışından ithal etmek cazip bir duruma gelir. Böyle olunca da bunun en büyük acısını hepimiz üreticimiz herkes çeker.''

KASAPLARA GÖRE FİYATLARIN ARTMASININ TEK NEDENİ DEPREM FIRSATÇILIĞI DEĞİL

Sektör yetkilileri 2,5 yıl önce süt fiyatlarının uzun bir süre baskı altında tutulduğunu söylüyor. O dönem ineklerin kesime gittiğini şu an bu yüzden hayvan varlığının azaldığı ifade ediliyor.

Yalçındağ, ''20 gün öncesine dayanan deprem hadisesi de bunda etkili ondan önce pandemi süreci de bütün dünyayı etkiledi bizi de etkiledi. Biz sattığımız etin üzerinden kazandığımız para ile geçinen insanlarız.

Sattığımız et miktarı düştüğü noktada bizim de gelirlerimiz düşüyor. Biz de sıkıntı içerisine giriyoruz.'' dedi.

KEPENKLER İSTANBUL'DA İNECEK

Öte yandan İstanbul'daki bazı kasaplar, karkas et fiyatına tepki olarak kepenk indirmeye hazırlanıyor. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası, depremin bahane edilerek ette zam furyası başlatıldığını belirtiyor. Oda yetkilileri, dükkanları bir hafta kapatarak tepki göstermek istediklerini dile getiriyor.

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