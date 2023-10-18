Halil Konakçı biber gazına dayanamadı. Mehmetçik’i savaşın ortasına gönderelim demişti

Editör: Abdullah Keleş

İsrail’in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı ülkemizde büyük tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar, saldırının gerçekleştiği akşam saatlerinden sonra İsrail konsolosluklarını ve büyükelçiliğini hedef almış, geniş çaplı protestolar gerçekleşmişti.

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar saldırıyı protesto etti. Konsolosluğun bulunduğu sokağa girmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti.

Polisin eylemleri yatıştırmak için biber gazı kullanmasından Halil Konakçı da etkilendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Halil Konakçı’nın gazın etkisiyle gözyaşlarına boğulduğu ve çevresindekilerin yardımıyla ayakta kaldığı görüldü.

Konakçı, çatışmalar başladığında Türk askerinin ve polisinin Filistin’e gitmesi gerektiğini söylemiş, bu sözleriyle tepki çekmişti.

SÖYLEMEDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Laiklik karşıtı söylemleri ve hilafet çağrıları ile sık sık gündeme gelen Halil Konakçı sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile yine gündeme geldi.

İddiasına göre kendi fotoğrafı paylaşılıp üzerine “Tüm Türk halkı Filistin’e gidip savaşmalı, bizler de buradan gidenlere dualarımız ile destek vereceğiz” sözleri eklendi.

Konakçı yaptığı açıklama ile bu sözleri kendisinin söylemediğini açıkladı.

Açıklamasının devamında ise Devletin emretmesi halinde en önde kendisinin gideceğini şu sözler ile açıkladı:

“Devamlı söylemediğim şeyleri bir resmimin üstüne yazıp söylemiş gibi yalan haber yapan kemalist sayfalar ve bu yalanlara hemen inanan, yönetilmesi kolay kemalist kitle iftira ile saldırıya geçmiş.

Bu arada, aciz yalancılar bilin ki Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi Kudüs davası olan Müslümanlar Gazze’ye gideriz. Sizde her zaman ki gibi bankamatik önüne koşarsınız.

Sizi gidi İsrail sevdalıları sizi…

Hem komiksiniz hemde acizsiniz… “