Emniyet Müdürü'nden HÜDA PAR standını "Lütfen kaldırın" diyen vatandaşa azar: Bana lütfenli filan konuşamazsın

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katili terör örgütü Hizbullah’ın siyasal kolu HÜDA PAR’ın Trabzon’da açtığı stant vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, standın kaldırılmasını isteyen vatandaşı azarladı.

Emniyet Müdürü'nden HÜDA PAR standını "Lütfen kaldırın" diyen vatandaşa azar: Bana lütfenli filan konuşamazsın

Terör örgütü Hizbullah’ın siyasal kolu HÜDA PAR’ın Trabzon’da kurduğu stant vatandaşların tepkisini çekti. Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, standın kaldırılmasını isteyen bir vatandaşı azarladı.

Bir vatandaş, Trabzon Emniyet Müdürü Esertürk'e, HÜDA PAR'lıları kastederek "Neden koruma gereği duyuyorsunuz" diye sordu. Ertürk, "Biz herkesi koruruz. Seni de koruruz, onu da koruruz. Biz, Anayasa'ya ve kanunlara, seçim döneminde 298 sayılı Kanun'a göre hareket ederiz" yanıtını verdi.

Bir vatandaş Esertürk'e, "Ben Trabzonluyum, Türk oğlu Türk'üm. Lütfen bunu buradan kaldırın. Türklüğe hakaret edenleri, Türk bayrağına karşı gelenleri kaldırın" dedi. Esertürk, vatandaşa "Siyasi kimliğiniz var mı? Herhangi bir partiye üye misiniz" diye sordu. Vatandaş ise "Üyeyiz tabii" yanıtını verdi. Ertürk, vatandaşa, "Hangi siyasi partiye üyesiniz" sorusunu yöneltti. Vatandaş ise "Çok önemli mi siyasi parti üyeliğim" diye sitem etti.

VATANDAŞI AZARLADI

Esertürk, "Çünkü neden? Hesap sorar gibi geldiniz. Tekrar ediyorum, hiçbir siyasi parti burada operasyon yapmasın. Trabzon halkı içerisinde lütfenli konuşmayın. Buradaki insanların ruhu ve bedeni üzerinden operasyon yapıyorsun. Anayasa'yı okudunuz mu hiç? Temel hak ve hürriyetler ile ilgili kısımları okudunuz mu? Gelip burada ahkam kesip milletin üzerinden operasyon yapamazsınız" dedi.

"TRABZON'A KİMSE ZARAR VEREMEZ"

Esertürk, başka bir vatandaşa hitaben de "Birisi suç içerikli bir cümle kuruyor ve bunu ifade ediyorsa bunu devlet ve sizler de tespit eder ve kaydeder, bununla alakalı siz suç duyurusunda bulunursunuz. Biz de yasal işlem yaparız. Biz, suça bakarız, suçluya değil. Suçlu olanın kimliği, memleketi, bunların hiç birisi önemli değil. Ben size şunu söyleyeyim; hiç kimse Trabzon'un gerçekten güzel duyguları ile böyle şeyler düşünmesin. Trabzon'a kimse zarar veremez. Trabzon halkı şiddetin her zaman karşısında olmuştur. Düşünceleri tartışabilir" diye konuştu.

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