Vedat Milor Fenerbahçeliler'i kızdırdı. Yaptığı yorum taraftarı ayağa kaldırdı

Galatasaray taraftarı olan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, 24. şampiyonluk sonrası büyük bir mutluluk yaşadı.

Yaptığı paylaşımda şampiyonluk sonrası yediği yemeğin ayrıntılarını veren Vedat Milor, "Galatasaray’ın şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Adriatik’ten Scampi ve Ragusa usulü Paccheri ile başladık. Yanında Castelli di Jesi’den enfes bir Verdicchio şarabı. Minik kalamar ve dülger balığı ile devam ettik. Kapanışı ise klasik limon sorbe ve votka ile yaptık. Bu unutulmaz geceye ve Cimbom’un zaferine kadeh kaldırıyoruz. Kibarlığımdan engelleme dedim Fenerbahçe'yi federasyon ve hakemlerin ittirip ittirip son haftaya getirmesi demedim" ifadesini kullandı.

Bu sözlerin ardından bir takipçisi Vedat Milor'a, "Haram ve şikeyle gelen bir şampiyonluk kutlanmaz. Unfollow (Engel)" yorumunu yaptı.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un karşılığı sert oldu: "Şikebahçe tescilli." Fenerbahçeli taraftarlar Vedat Milor'un bu ifadesine sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadan Milor'u eleştiri yağmuruna tutan Sarı-Lacivertli taraftarlar, özür dilemesi yönünde çağrıda bulundu.