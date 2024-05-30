Vedat Milor Fenerbahçeliler'i kızdırdı. Yaptığı yorum taraftarı ayağa kaldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Vedat Milor Fenerbahçeliler'i kızdırdı. Yaptığı yorum taraftarı ayağa kaldırdı

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası büyük bir mutluluk yaşayan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, Fenerbahçe için yaptığı yorum tepki çekti.

Galatasaray taraftarı olan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, 24. şampiyonluk sonrası büyük bir mutluluk yaşadı.

Yaptığı paylaşımda şampiyonluk sonrası yediği yemeğin ayrıntılarını veren Vedat Milor, "Galatasaray’ın şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Adriatik’ten Scampi ve Ragusa usulü Paccheri ile başladık. Yanında Castelli di Jesi’den enfes bir Verdicchio şarabı. Minik kalamar ve dülger balığı ile devam ettik. Kapanışı ise klasik limon sorbe ve votka ile yaptık. Bu unutulmaz geceye ve Cimbom’un zaferine kadeh kaldırıyoruz. Kibarlığımdan engelleme dedim Fenerbahçe'yi federasyon ve hakemlerin ittirip ittirip son haftaya getirmesi demedim" ifadesini kullandı.

Bu sözlerin ardından bir takipçisi Vedat Milor'a, "Haram ve şikeyle gelen bir şampiyonluk kutlanmaz. Unfollow (Engel)" yorumunu yaptı.

30052024184406-4253962-18-44.jpg

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un karşılığı sert oldu: "Şikebahçe tescilli." Fenerbahçeli taraftarlar Vedat Milor'un bu ifadesine sert tepki gösterdi.
Sosyal medyadan Milor'u eleştiri yağmuruna tutan Sarı-Lacivertli taraftarlar, özür dilemesi yönünde çağrıda bulundu.

İlgili Haberler
Aziz Yıldırım dev Alman şirketi ile anlaştı
Fatih Terim Galatasaray Adası'nda ortaya çıktı. Şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu
Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Bu işlemler artık ücretsiz yapılacak. Duyanlar soluğu Nüfus Müdürlüğünde alıyor Ekonomi
Bu işlemler artık ücretsiz yapılacak. Duyanlar soluğu Nüfus Müdürlüğünde alıyor
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu Yerel Haberler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu
AB'den Rusya ve Belarus'a tahıl için yüksek vergi hamlesi Ekonomi
AB'den Rusya ve Belarus'a tahıl için yüksek vergi hamlesi
Sinan Ateş cinayeti: Bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'ın aracında silah ve cephane bulundu Gündem
Sinan Ateş cinayeti: Bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'ın aracında silah ve cephane bulundu
Sanayide çalışırken müzede sergi açtı Video
Sanayide çalışırken müzede sergi açtı
Normalleşme ve anormalleşme Yazarlar
Normalleşme ve anormalleşme
Teklifi görüşmeden önce lütfen bu filmi izleyin! Yazarlar
Teklifi görüşmeden önce lütfen bu filmi izleyin!