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  • CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü

CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katıldığı bir televizyon programında, AKP’li Burhan Kuzu’nun birileri tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 00:43
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CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü

CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TV42'de Sümenaltı programına konuk oldu.

Ağbaba, adı Zindaşti ile anılan AKP'li Burhan Kuzu'nun rahatsızlığından dolayı ölmediğini iddia ederek, “Büyük bir kepazeliği üstü kapatılması için öldürüldü” dedi.

Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Zindaşti dediğimiz İranlı uyuşturucu baronu. Şimdi yok ortalarda. Aliye Uzun isminde AKP'den birisi bir dergi çıkartıyor. Allah rahmet eylesin Burhan Kuzu ile de arkadaş olduğu söyleniyor. İçerisinde kadın var, fuhuş var, vs. her şey var. Sonra Burhan Kuzu hakime baskı yapıyor. Zindaşti serbest bırakılıyor.

Sonra savcı yeniden tutuklama kararı çıkartıyor, Zindaşti yok. Aliye Uzun ile ilgili bu iddiaları Sedat Peker gündeme getirdiği zaman ne yaptı biliyor musunuz? 'Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz' diye basın açıklaması yaptı. Yaptığınız ahlaksızlığı örtmek için vatanı, bayrağı mı kullanacaksınız?

Bir şey daha söyleyeyim Burhan Kuzu acaba öldü mü? Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliği üstü kapatılması için öldürüldü."

Burhan Kuzu’nun, 1 Kasım 2020 tarihinde korona virüse bağlı olan sitokin fırtınası nedeniyle öldüğü belirtilmişti.

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