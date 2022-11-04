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  • Flaş... Flaş... Emeklilerin ocak zammı belli oldu. Yüzdeyi öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bozdur bozdur

Flaş... Flaş... Emeklilerin ocak zammı belli oldu. Yüzdeyi öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bozdur bozdur harca

Flaş... Flaş... Kamu çalışanları ve emeklilerin maaş zamları TÜİK enflasyon verileri üzerinden belirleniyor. Son 4 ayda enflasyondaki artış yüzde 10.85 olarak açıklandı. Artışlar aynı oranlarda devam ederse yılbaşında yüzde 17,35 zam olması bekleniyor.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:29
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Flaş... Flaş... Emeklilerin ocak zammı belli oldu. Bozdur bozdur harca. Yüzdeyi öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşayacaksınız.

Flaş... Flaş... Emeklilerin ocak zammı belli oldu. Yüzdeyi öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bozdur bozdur harca
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TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon verileri üzerinden belli olan kamu çalışanları ve emeklilerin maaş zammına ilişkin tablo netleşmeye başladı.

TÜİK Temmuz-Ekim aylarını kapsayan 4 ayda tüketici enflasyonunun yüzde 10,85 arttığını hesapladı. Yılın son iki ayında da enflasyon geride kalan 4 aydaki gibi bir artış sergilerse yıl sonunda toplam artış yüzde 16.27'ye ulaşacak.

Kamu çalışanları ve emeklilerinin yüzde 8,66 oranında enflasyon alacağı oluşacak. Ayrıca yüzde 8 toplu sözleşme zammı alınacağı için toplam zam oranı yüzde 17,35 olacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 16.27 oranında zam yapılması bekleniyor.

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Attilla
4.11.2022 12:25
Cumhur İttifakı anketlerde gösterildiği gibi %35 vs hayal Şok sonuçlar çıkacak. AKP diye bir parti kalmayacak MHP ise yüzde on yedi oylardan yüzde beşlere düştü nedeni belli Siyasal İslam ve Arapçılık  
 
Hamit Seki
4.11.2022 12:12
Asgari ücrete ve maaşlara yüzde 100 zam yapılsa bile yetersiz kalacağından, halk seçimleri sabırsızlıkla bekliyor, geliyor gelmekte olan, zorlu günler olacak ama özgürlük ve adalet duygusu olacak.  
 
Poyraz
4.11.2022 12:10
Emir kulu tüik o rakamı çıkarır inanıyorum  
 
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