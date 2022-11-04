Flaş... Flaş... Emeklilerin ocak zammı belli oldu. Yüzdeyi öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bozdur bozdur harca

TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon verileri üzerinden belli olan kamu çalışanları ve emeklilerin maaş zammına ilişkin tablo netleşmeye başladı.

TÜİK Temmuz-Ekim aylarını kapsayan 4 ayda tüketici enflasyonunun yüzde 10,85 arttığını hesapladı. Yılın son iki ayında da enflasyon geride kalan 4 aydaki gibi bir artış sergilerse yıl sonunda toplam artış yüzde 16.27'ye ulaşacak.

Kamu çalışanları ve emeklilerinin yüzde 8,66 oranında enflasyon alacağı oluşacak. Ayrıca yüzde 8 toplu sözleşme zammı alınacağı için toplam zam oranı yüzde 17,35 olacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 16.27 oranında zam yapılması bekleniyor.