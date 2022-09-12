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Putin'den flaş Ukrayna kararı. Geri adım attı

Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği toprakları ilhak etmek için yapmayı planladığı referandumları, askıya aldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 13:47
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 13:52
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Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik ilhak planlarını askıya aldığı iddia edildi

Putin'den flaş Ukrayna kararı. Geri adım attı
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ediyor. Altı ay süren direnişin ardından, karşı saldırıya geçen Ukrayna ordusu, Moskova'ya geri adım attırdı.

Rusya daha önce Ukrayna'da işgal ettiği toprakları ilhak etmek için referandumlar yapacağını açıklamıştı.

PUTİN ASKIYA ALDI

Rus basına, son haftalarda Ukrayna'nın karşı saldırıya geçmesinin ardından referandum planlarının Moskova tarafından askıya alındığını duyurdu.

Bağımsız Rus haber sitesi Meduza'ya konuşan kaynaklar, referandumlara hazırlık yapmak için Harkov ve Zaporojye'ye gönderilen Kremlin bağlantılı siyasi strateji uzmanlarını geri çağrıldığını öne sürdü.

Rusya'nın mart ayında ele geçirdiği Herson'daki siyasi strateji uzmanlarının ise geri çağrılmadığı belirtildi.

“ARTIK KİMSE KASIM’DAN SÖZ ETMİYOR”

Rusya'da Vladimir Putin'in kurduğu iktidar partisi Birleşik Rusya, geçen hafta referandumların Rusya Ulusal Birlik Günü 4 Kasım'da yapılmasını teklif etmişti.

Kaynaklar, Rusya'nın normal şartlarda resmi referandum tarihini kısa süre içinde açıklamayı planladığını, ancak Ukrayna'nın karşı saldırısının durumu değiştirdiğini ifade etti: "Artık kimse Kasım'dan söz etmiyor".

NÜKLEER SANTALDE FAALİYETLER DURMUŞTU

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor.  Öte yandan Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durdurulduğu açıklanmıştı. 

Reuters'ın haberine göre, santralden sorumlu devlet kurumu Energoatom, Ukrayna'da Rusya'nın elindeki Zaporizya Nükleer Santrali'ndeki operayonların tamamen durduğunu açıkladı.  Kurum, santralin altıncı ünitesinin elektrik şebekesinin de şebeke hattından koptuğunu duyurmuştu.

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