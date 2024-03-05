Hakan Balta şoke oldu. Eşi Derya Balta'ya bakanlık ceza verdi. 'Işık dolgumu eritmiştim' dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Balta şoke oldu. Eşi Derya Balta'ya bakanlık ceza verdi. 'Işık dolgumu eritmiştim' dedi
Eski milli futbolcu Hakan Balta'nın influencer eşi Derya Balta, Ticaret Bakanlığı tarafından ceza aldı.

Eski Galatasaraylı ve milli futbolcu Hakan Balta'nın influencer eşi Derya Balta, ceza şoku ile sarsıldı.

PARA CEZASI ALDI
Instagram'da 457 bin takipçisi bulunan Balta, sağlık sektörüyle ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı 346 bin TL ceza yedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan gelen belgeyi paylaşan Balta, cezayı neden yediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

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''IŞIK DOLGUMU ERİTMİŞTİM''
Biri ya da birileri tarafındna şikayet edildiğini ve şikayet edenlerin kim olduğunu bildiğini ifade eden Derya Balta, 'Bu ceza nedeniyle ağlamayacağım. Bir kliniğe gittim. Orada 'gelin, yaptırın' demedim, sadece kendime neden o işlemi yaptırdığımı söyledim. Bir başka paylaşımında da ışık dolgumu eritmiştim, hocam da bunu eritecek ve çok mutluyum demiştim. 'Dikkat edin, ışık dolgusu falan yaptırmayın, gelin burada yaptırın' dememiştim. Bunun üzerine ticaret bakanlığından savunma istediler. Savunmamı yapmama rağmen cezayı yedim' ifadelerini kullandı.

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DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Sosyal medyada 2020 yılında 'yukarı kaydır' yapan influencerlar için düzenlemeye gidilmişti.

Bu düzenleme ile fenomenler artık kazanç sağlayacakları link verdiklerinde #işbirliği olarak belirtilmesi gerekiyor.

Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarında bu kurala uymadıkları takdirde ceza uygulanacağı hususunda uyarı yapılmıştı.

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