Futbolcuyu sakatlandığına pişman ettiler. Oyun devam etsin diye saha dışına çektiler oyun dursun diye de saha içine çektiler

Aytunç Akın
Futbolcuyu sakatlandığına pişman ettiler. Oyun devam etsin diye saha dışına çektiler oyun dursun diye de saha içine çektiler
Brezilya Ligi'nde sakatlanan futbolcuyu oyun devam etsin diye saha dışına çektiler, oyun dursun diye de saha içine çektiler...

Brezilya Ligi'nde dün oynanan Fluminense-Botafogo maçında yaşanan ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pazar günü oynanan Campeonato Carioca maçında Fluminense, Botafogo'ya 4-2 kaybetti.

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Botafogo'da ilk maçına çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Yarlen, çizgi gerisinde sakatlanarak kendisini yere bıraktı.

Daha sonrasında Botafogo'nun sol bek oyuncusu Hugo, takım arkadaşını saha içine çekti, böylece oyunu durdurdu.

Ancak Fluminense kalecisi Felipe Alves, Yarlen'ı sahadan sürükleyerek saha dışına attı.

Genç futbolcuyu oyun alanına geri sokan merkez savunma oyuncusu Lucas Halter onu takip etti.

18 yaşındaki futbolcunun bu anları sosyal medyada çok konuşulurken, video milyonlarca kez tıklandı.

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YARLEN'İN ÇEKİŞTİRİLMESİNİN SEBEBİ NE?
Maç esnasında eğer oyuncu sahanın içinde sakatlanıp yatarsa mücadele oyuncunun tedavisi bitene kadar veya saha dışına alınana kadar durur.

Ancak oyuncunun sakatlığı dışarıda olursa oyun başlayabilir, sakatlanan oyuncu değiştirilmezse takım on kişi oynamayı sürdürür.

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