Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem felaketinde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için duygularını dile getirdi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demirel, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden A Takım Malzeme Sorumlusu Onur Akdeniz'i de anan Demirel, "Çok zor zamanlardan geçiyor, çok büyük acılar yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun sevgili kardeşimiz Onur. Kalbimizdesin… Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.



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