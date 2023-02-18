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Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler

Depremin 13. gününde Rönesans Rezidansı'nda cansız bedenine ulaşılan Hataysporlu Atsu futbol dünyasını yasa boğdu. Volkan Demirel de yıldız futbolcusu için yürekleri parçalayan bir mesaj yayınladı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:00
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Volkan Demirel: Atsu'nun acısı hiç bitmeyecek

Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem felaketinde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için duygularını dile getirdi.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demirel, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden A Takım Malzeme Sorumlusu Onur Akdeniz'i de anan Demirel, "Çok zor zamanlardan geçiyor, çok büyük acılar yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun sevgili kardeşimiz Onur. Kalbimizdesin… Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.

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