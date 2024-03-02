Volkan Demirel neyi yanlış yaptı Fenerbahçe nasıl kazandı? Fatih Saboviç açıkladı

Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0'lık net bir skorla elenen Fenerbahçe, Süper Lig'de bambaşka bir yüzünü gösterdiği karşılaşmada Hatayspor'u deplasmanda Osayi ve Cengiz Ünder'in golleriyle geçerek maç fazlasıyla liderliğe ulaştı. Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine çıkacağı haftada Kanarya, rahat bir nefes aldı.

Mersin'de çok büyük bir bölümü dolu tribünler önünde; Türkiye Kupası'na Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'de alt sıralardan kurtulup orta sıralara doğru yükselmeye çabalayan Hatayspor'a konuk oluyordu.

Ankaragücü mücadelesinin tamamını izledikten sonra, "Bu takım ne oynuyor, acaba kendisi bunu biliyor mu?" diye sormuştum kendi kendime... Sarı lacivertliler, Hatayspor mücadelesine o karşılaşmadaki takımdan tamamen bağımsız bir yapıda giriş yaptı.

BEKLENEN GOL OSAYI'DEN GELDİ

Özellikle haftalardır skor katkısında bulunamayan Szymanski, farklı bir çehrede olduğunu ilk dakikalardan itibaren gösterdi. Hatayspor, İsmail Kartal'ın öğrencilerinin kalesine gelemezken ilk 15 dakika itibariyle Fenerbahçe iki tehlikeli atakla rakibini zorladı.

Takım boyunu kısa tutan ve kanatlardan baskı kurma planını izleyen sarı lacivertliler, 25. dakikada beklediği golü buldu! Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına doğru hareketlenen Dzeko'nun kale sahasına yolladığı topu tamamlayan Osayi-Samuel takımını öne geçirdi: 0-1.

OYUN VE TOPUN HAKİMİ FENERBAHÇE'YDİ

Orta sahayı önceki maçlara göre daha kuvvetli tutan Fenerbahçe, ara ara defansın arkasına atılan toplarda zorlanıp Hataysporlu oyuncuları faulle durdurmak durumunda kalabildi. Osayi ve Becao ilk yarıda sarı kart gören iki oyuncu oldu.

Temiz bir futbol oynayan Hatayspor, Fenerbahçe'ye karşı dirençle oynadı ancak ilk 40 dakika geçilirken hiç isabetli şut bulamadılar. Sarı lacivertli konuk takım, Hatay'a karşı %64'e karşı %36'lık bir topla oynama üstünlüğü kurmuştu.

TADIC'TEN USTALIK ASİSTİ!

İlk yarı boyunca oldukça etkili olan ve sol kanatta fark yaratan Dusan Tadic, devrenin son 5 dakikalık dilimine girilmeden hemen önce sol kanattan ceza sahasının diğer ucuna müthiş bir orta kesti. Bu ortanın bir ustalık asistine dönüşmesini sağlayan ise Cengiz Ünder'in müthiş volesi oldu.

Sarı lacivertliler deplasmanda farkı ikiye çıkarırken, soyunma odasına gitmeden önce de rahat bir nefes almayı bildi. Orta alanda Mert Hakan Yandaş'ın da 'gününde' olması, kalan süreci Kanarya için iyice kolaylaştırdı.

HATAYSPOR'U TAKDİR ETMEK GEREK

Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren pozitif ve oyuna, rakibe saygı gösteren bir oyun sergileyen Hatayspor'u takdir etmek gerekiyor. Özellikle zaman çalmadan, gereksiz sertliğe girmeden oynadıkları futbolun; ikinci devrenin başında teknik direktör Volkan Demirel tarafından bazı hamlelerle taçlandırılması değerliydi.

Demirel, ikinci yarı sahaya dönmeden önce; Kerim Alıcı'yı kenara çekip bir hücumcu olan Carlos Strandberg'i oyuna sürdü. Strandberg'in de varlığıyla 46 ve 47. dakikalarda Hatay canlanıp tehlike yarattı. Ancak skoru değiştiremediler.

KRUNIC VE MERT HAKAN MESELESİ(!)

Fenerbahçe açısından skoru tutabilmek ve oyundaki egemenliğini sürdürmek önemliydi. Birkaç hafta önce, "Takımdan gönderilmesi gerekiyor" denilen Mert Hakan Yandaş, son birkaç haftadır harika performansıyla fark yaratırken; gözler Rade Krunic'i de aradı. Haftalık ya da dönemsel yorumlardan ziyade orta ve uzun vadeli yorumların daha doğru olduğuna inanıyorum. Bu nedenle ne Mert Hakan'ı övmek ne de Krunic'i yermek bana göre anlamsız...

İnişli çıkışlı performanslar yaşanabiliyor bu sezon Fenerbahçe'de... Ancak en kritik nokta; birilerinden açılan boşluğun, başka yıldızlar tarafından kapatılması diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe forması, isimlerden ve kişilerden bağımsızdır...

GÜNÜN YILDIZLARINDAN BİRİ: FERDİ KADIOĞLU

İkinci devrenin başında rakibin net golünü önleyen Ferdi Kadıoğlu, 55. dakikada harika bir atak başlatıp Szymanski'ye, "Al da at" dedi ancak Polonyalı yıldız şanssızlığını kıramadı. Ferdi yine oyunu iki yönüyle muhteşem oynayıp günün yıldızlarından biri olmayı başardı. Tüm takımın, haftalardır gol orucunu sürdüren Szymanski'ye çalışması ilk 1 saat boyunca sonuç vermedi. Öte yandan Hatay, Fenerbahçe kalesine ilk isabetli şutunu 59. dakikada atabildi. Kaleci Dominik Livakovic net bir yerden rakibe, "Dur" demeyi bildi.

İKİ GOL ATAN YILDIZ KENARA GELDİ, FRED DÖNDÜ!

Oosterwolde ile Fenerbahçe taraftarlarının haftalardır yolunu gözlediği Fred, 65. dakikada Osayi ile Cengiz Ünder'in yerine oyuna girdiler. Sarı lacivertliler böylece gol atan iki yıldızını da kenara çekmiş oldu. Sol bekte yıpranan Ferdi Kadıoğlu, Oosterwolde'nin girişiyle sağ beke geçerek biraz rahat nefes alacaktı.

Fenerbahçe üçüncü golü atıp rahatlamanın peşindeyken, ev sahibi Hatayspor farkı azaltmak için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Fakat iki takım da ikinci devrede bulduğu fırsatları gole dönüştüremedi.

HATAY'IN HAMLELERİ YERİNİ BULMADI

Kapanış sürecine girilirken, bitime normal süreyle 15 dakika kaldığında oyundaki tempo iyice düşmüştü. Aylar sonra kadroya dönen Becao, 80. dakikada bir anda kendini yerde buldu ve taraftarları korkuttu. Deneyimli yıldızın yerine Bonucci, Mert Hakan'ın yerine de Krunic sahaya girdi.

Hatay Teknik Direktörü Volkan Demirel'in oyuna hamleleri, takımın hücum ve gol yollarındaki herhangi bir özelliğini pozitif yönde değiştiremedi. Sarı lacivertliler deplasmanda ilk yarıdan bulduğu 2 golle galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'la karşılaşacağı haftada maç fazlasıyla liderliği geri aldı.