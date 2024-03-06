Volkan Demirel sınırı aştı

2023-2024 sezonunun bitmesine henüz aylar varken Süper Lig teknik direktörleri kovma bakımından Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

Süper Lig’de 1 yıldan uzun süredir takımının başında kalarak sınırı aşan isimler sadece Okan Buruk ve Volkan Demirel oldu.

28 haftanın geride kaldığı Süper Lig’de Okan Buruk’un takımı Galatasaray 75 puanla 1. Volkan Demirel’in Hatayspor’u ise 29 puanla 17. Sırada yer alıyor.

Galatasaray ve Hatayspor’un dışındaki Süper Lig ekipleri, bu sezon tam 23 teknik direktör ile yollarını ayırırken en yakın takipçisi 14 isimle Yunanistan ve Romanya oldu.

İşte en çok teknik direktör değiştiren ülkeler sıralaması:

Türkiye: 23

Yunanistan: 14

Romanya: 14

Ukrayna: 12

Portekiz: 9

İtalya: 9

İspanya: 8

Çekya: 8







