A Milli Takım çeyrek finale yükseldi

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk devresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda iki gol atarak 3-1 öne geçen milli takımımız, grubun lideri ve dünya şampiyonu İran’ın geri dönüşüne mani olamayarak maçı 3-3 beraberlikle noktaladı.

Bir zafer, bir beraberlik ve bir yenilgiyle grubunu üçüncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Futsal Takımımız, çeyrek final biletini kaptı.

Çeyrek finalde, 8 Mart Cuma günü Japonya ile mücadele edecek olan milli takımımız, bu önemli maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle: İran-Cezayir, Tayland-Brezilya ve İtalya-İspanya.