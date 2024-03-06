A Milli Takım çeyrek finale yükseldi

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk devresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda iki gol atarak 3-1 öne geçen milli takımımız, grubun lideri ve dünya şampiyonu İran’ın geri dönüşüne mani olamayarak maçı 3-3 beraberlikle noktaladı.
Bir zafer, bir beraberlik ve bir yenilgiyle grubunu üçüncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Futsal Takımımız, çeyrek final biletini kaptı.
Çeyrek finalde, 8 Mart Cuma günü Japonya ile mücadele edecek olan milli takımımız, bu önemli maç için hazırlıklarını sürdürüyor.
Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle: İran-Cezayir, Tayland-Brezilya ve İtalya-İspanya.
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