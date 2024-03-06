Dörtlü Final'de Türk eşleşmesi

Kaynak: AA
Dörtlü Final'de Türk eşleşmesi
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisinde ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı devirdi.

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibi ile karşılaştı.

ÇBK Mersin, maçı 86-63 kazandı.

Seriyi 2-1 kazanan Mersin ekibi, Dörtlü Final'e çıktı.

ÇBK Mersin, 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonun yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile mücadele edecek.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

ÇBK Mersin: Mabrey 16, Epoupa 4, Araujo 12, Mavunga 10, Copper 18, Kiss 10, Cornelius 11, Derin Yaya 1, Hollingsworth 2, Sinem Ataş 2, Melis Gülcan, Asena Yalçın

Casademont Zaragoza: Ortiz 5, Gulbe 5, Fiebich 12, Atkinson 10, Diallo 7, Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Gimeno 12, Hermosa 2, Geldof

1. Periyot: 23-11

Devre: 44-33

3. Periyot: 65-41

Diskalifiye: 36.41 Mabrey (ÇBK Mersin)

Beş faulle çıkan: 38.40 Mavunga (ÇBK Mersin)

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