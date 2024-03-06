İsmail Kartal bunu ilk kez açıkladı: İkisini de istiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi son 16 turu için Union Saint-Gilloise ile yapılacak maç öncesinde basına açıklamalarda bulundu. İşte Kartal’ın sözleri:

''İKİSİNİ DE İSTİYORUM''

“Karşılaşacağımız takım enerjik ve mücadeleci bir oyun sergiliyor. Onların organize oyununu inceledik ve oyuncularımıza aktardık. Biz de kaliteli ve güçlü bir ekibe sahibiz. Turnuvanın başından itibaren hedefimiz, mümkün olan en ileri seviyeye ulaşmak. İstanbul’a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Türkiye ligi ve Konferans Ligi şampiyonluğunun ikisini de istiyorum."

“Yoğun maç takvimimiz var, ancak en kritik karşılaşma yarınki. Sahaya çıkaracağım en uygun kadroyu belirlemeye çalışıyorum. Batshuayi yetenekli ve duygusal bir oyuncu. Onun ne zaman ve hangi maçta ne vereceğini iyi biliyorum. Onunla yakından ilgileniyorum. Hem lig hem de Avrupa maçları bizim için büyük önem taşıyor. Yarınki kadro için son kararımı sabah vereceğim.”

“Karakterli bir ekibimiz var. Futbolda her zaman her kulvarda ilerleyeceğiniz bir kural yoktur. Rakibimiz de bu aşamada elendi. Şimdiye kadar pek çok maç oynadık. Milli takımdaki oyuncularımız yarın 50. maçlarını oynayacaklar, bu oldukça yüksek bir sayı ve kolay bir durum değil. Örneğin, bugün Liverpool’da 13 sakat oyuncu var ve pek çok kişi yoğun maç takviminden şikayetçi. Fazla maç yüzünden Ankaragücü maçında konsantrasyonumuzu kaybettik ve kupadan elendik. Yarın turu geçebiliriz ya da elenebiliriz, ancak şampiyonluk yarışımız devam ediyor.”

BATSHUAYI’NİN AÇIKLAMALARI

“Kaliteli bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Onları hafife almadan, maçın bilinciyle oynamalıyız. Genel olarak heyecan verici bir maç olacak. Burada olmaktan büyük keyif ve mutluluk duyuyorum. Ailem ve arkadaşlarım yarın maçı izlemek için burada olacaklar. Bu atmosferde oynamak benim için ayrı bir zevk. Burası benim büyüdüğüm yer ve benim için çok özel. Sahada iyi bir performans sergilemek istiyorum.”

“Union SG’nin kalecisi Anthony Moris ile karşılaşmak benim için eğlenceli olacak. Maçın başlama düdüğüyle en iyimi ortaya koymak istiyorum. Teknik direktörümle harika bir ilişkim var ve bana olan güvenini hissediyorum. Sürekli iletişim halindeyiz. Her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Bu normal bir durum. Teknik direktörüm ne zaman ve nasıl kullanacağımı çok iyi biliyor. Sonuçta karar onun çünkü o takımın patronu.”

“Analizlerimizde konuştuğumuz her şeyi burada paylaşamam, ancak ofansif açıdan tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Ancak kendi takımımıza da güvenim tam. Güçlü ve hızlı defans oyuncularımız var ve onlara güveniyorum.”