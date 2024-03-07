Fatih Terim'in rakibi belli oldu

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Fatih Terim'in rakibi belli oldu
Yunan Ligi'nde üst üste puan kaybeden Panathinaikos'ta teknik direktör Terim'in rakibi belli oldu.

Yunanistan Kupası yarı final 2. Maçında Aris ile Panaitolikos karşı karşıya geldi.

Kleanthis Vikelidis Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 0-0’lık skorla berabere kaldı.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Aris böylece finale yükseldi.

Aris’in finaldeki rakibi yarı finalde PAOK’u eleyen Fatih Terim’in Panathinaikos’u olcak.

PANATHINAİKOS KAZANMIŞTI

İki ekip geçen hafta Yunanistan Süper Ligi’nde karşılaşmış ve Fatih Terim’in takımı sahasında oynanan maçı 2-0 kazanmıştı.

İKİ MAÇ USULÜ İLE OYNANACAK

İki maç usulü ile oynanacak Yunanistan Kupası Finali’nde ilk maç 7 Nisan ikinci maç 28 Nisan’da oynanacak.

KAYBEDERSE GİDECEK

Yunan medyasında çıkan haberlere göre ligde şampiyonluk şansı mucizelere kalan Panathinaikos'ta kupanın da kazanılamaması durumunda Fatih Terim ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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