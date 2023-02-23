23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Volkswagen Caddy 2023 fiyat listesi yayınlandı. İşte teknik özelikleri

Volkswagen'ın sevilen modeli Caddy'nin 2023'ün güncel fiyat listesi yayınlandı. Araca dair teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 10:41
Takip Et

Volkswagen Caddy 2023 fiyat listesi ortaya çıktı

Volkswagen Caddy 2023 fiyat listesi yayınlandı. İşte teknik özelikleri
+
Aa
-

Volkswagen Caddy, şu anda ülkemizde standart olarak 2.0 TDI 122 PS motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 122 beygir güç ve 320 Nm tork üretebilen motor, 4 silindirin yanı sıra kullanıcılara 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG otomatik şanzıma sahip olarak tanımlanıyor.

Volkswagen Caddy önden çekişli ve hafif yük taşıma konusunda sürücülere sunmuş olduğu geniş alanla ön plana çıkıyor. Bunun dışında ticarinin Impression, Life ve Style donanım paketlerine sahip.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Giriş sınıfı Impression paketinde kullanıcılara 6,5″ Composition Audio radyo, şehir içi acil frenleme desteği “Front Assist”, hız sınırlayıcı içeren hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve arka park sensörü gibi özellikler sunuluyor.

En üst seviye Style paketinde geri görüş kamerası ve Park Assist V3.0 kendi kendine park sistemi gibi daha üst düzey özellikler mevcut.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
2
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
3
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
4
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
5
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
6
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
7
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.