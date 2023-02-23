Volkswagen Caddy 2023 fiyat listesi yayınlandı. İşte teknik özelikleri

Volkswagen Caddy, şu anda ülkemizde standart olarak 2.0 TDI 122 PS motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 122 beygir güç ve 320 Nm tork üretebilen motor, 4 silindirin yanı sıra kullanıcılara 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG otomatik şanzıma sahip olarak tanımlanıyor.

Volkswagen Caddy önden çekişli ve hafif yük taşıma konusunda sürücülere sunmuş olduğu geniş alanla ön plana çıkıyor. Bunun dışında ticarinin Impression, Life ve Style donanım paketlerine sahip.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Giriş sınıfı Impression paketinde kullanıcılara 6,5″ Composition Audio radyo, şehir içi acil frenleme desteği “Front Assist”, hız sınırlayıcı içeren hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve arka park sensörü gibi özellikler sunuluyor.

En üst seviye Style paketinde geri görüş kamerası ve Park Assist V3.0 kendi kendine park sistemi gibi daha üst düzey özellikler mevcut.