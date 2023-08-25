Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve Aydın Doğan’ın kızı Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı

Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Teknede gerçekleşen kazada yaralanan Ali Sabancı yoğun bakıma alınırken Vuslat Doğan Sabancı’nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve Aydın Doğan’ın kızı Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı

Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ilk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Patronlar Dünyası'nın edindiği bilgilere göre Ali Sabancı'nın dalağı alındı ve entübe edildi. Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildi. Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzünden de ağır darbeler aldığını belirtti. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.

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