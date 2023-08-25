Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı. Doktorlar son durumlarını açıkladı

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SABANCI DENİZDE KAZA GEÇİRDİ



Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi.

Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.



ZODYAK BOTLA KAYALIKLARA ÇARPTILAR



Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti.

Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı’ya kazadan kaynaklı “yüz travmaları” için Leros’ta ilk müdahalenin yapıldı.

Kayaya çarpmadan sonra Ali Sabancı’nın botta sıkıştığı, Vuslat Doğan Sabancı’nın da başını botun önündeki cam bölmeye çarptığı kaydedildi.



ALİ SABANCI AMBÜLANS HELİKOPTERLE AMERİKAN HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ilk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Edinilen bilgilere göre Ali Sabancı'nın dalağı alındı ve entübe edildi.

Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildi.

Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzünden de ağır darbeler aldığını belirtti.



VUSLAT SABANCI'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR



Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.

AYDIN DOĞAN KIZI İÇİN ÖZEL UÇAĞINI GÖNDERDİ

Vuslat Doğan Sabancı'nın babası Aydın Doğan da özel uçağını Bodrum'a gönderdi. Bodrum'dan 11.30'da Vuslat Doğan Sabancı'yı alan uçak İstanbul'a havalandı.

Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzünden de ağır darbeler aldığını belirtti. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.

SABANCI ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI YARA ALMADI

Kaza sırasında zodyak botta bulunan Ali ve Vuslat Sabancı'nın çocukları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı'nın ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding deniz kazasına ilişkin olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" açıklaması yapıldı.