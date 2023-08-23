Wagner lideri yaşıyor mu? Rus kaynakları açıkladı

Wagner lideri Prigojin’e ait olduğu iddia edilen uçak Moskova yakınlarında düştü. Kaza sonrası uçakta bulunan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, TASS haber ajansına göre yolcu listesinde olduğu iddia edilen Prigojin’in ölüp ölmediği ise merak ediliyor.

DEVLET AJANSLARI 'PRİGOJİN ÖLDÜ' DEDİ

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, uçağın özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğunu ve yolcu listesinde Prigojin'in isminin de yer aldığını duyurdu. Prigojin'in uçakta olup olmadığı ise henüz doğrulanamadı.

Federal hava taşımacılık kurumu Rosaviatsiya, yolcu listesinde Prigojin'in isminin de bulunduğunu belirtti.

Bir başka devlet ajansı RIA'nın haberine göre, uçağın düştüğü alanda çalışmalar başladı ve 8 ceset bulundu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldüğünü açıkladı.

Wagner tarafından yapılan açıklamada ise Prigojin'e ait ikinci bir uçağın Moskova'a indiği aktarıldı. Şirket, Prigojin'in ilk uçakta olmadığını ve uçağın Rus güvenlik güçlerince vurulduğunu iddia etti.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında da uçağın savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

İKİNCİ UÇAĞI MOSKOVA'YA İNİŞ YAPTI

Rus kaynaklarından aktarılan bir diğer önemli bilgiye göre ise Evgeny Prigozhin'e ait ikinci özel uçak, RA-02748 numaralı Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650", Evgeny Prigozhin'e ait RA-02795 numaralı başka bir uçağı düşürdükten sonra şu anda Moskova’ya iniş yaptı.

Prigozhin'e ait ikinci özel uçak olan RA-02748 numaralı Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, radarda "Moskova üzerinde gökyüzünde seyrederken" tespit edildi. Kısa bir süre sonra uçağın Moskova yakınlarındaki Ostafyevo Uluslararası İş Havaalanına indiği bildirildi. Prigozhin'in o uçaktan ayrılıp ayrılmadığı ise belli değil.

Daha sonra Wagner bağlantılı "Gri Bölge" isimli Telegram kanalından yapılan açıklamada, Prigojin öldüğü belirtilse de iddiayı reddeden kaynaklar da bulunuyor.