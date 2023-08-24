Wagner askerleri: Başlıyoruz bekleyin. Wagner binasına haç şeklindeki ışıklar yansıtıldı

Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in ölüm haberi ardından Wagner askerlerinin çektiği video gündem oldu. Ayrıca Wagner Genel Merkezi ofisinde haç şeklindeki ışıklar yansıtıldı.

Wagner askerleri: Başlıyoruz bekleyin. Wagner binasına haç şeklindeki ışıklar yansıtıldı

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Prigojin'in de içinde bulunduğu uçağın Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddiasının ardından gözler kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'e çevrildi.

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Nasıl bir adım atacakları merak konusu olan Wagner'e bağlı askerlerin yaptığı bir konuşmaya ilişkin video internete düştü.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda Wagner'e bağlı 3 asker "Prigojin'in ölümüne nasıl bir tepki vereceğimize yönelik iddialar var. Tek bir şey söyleyeceğiz; başlıyoruz. Bizi bekleyin" ifadelerini kullanıyor.

Öte yandan Wagner Genel Merkezi ofisinde haç şeklindeki ışıkların yansıtıldığı ortaya çıktı.

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