İsmail Kartal Fenerbahçe'yi uçurdu Galatasaray'ın rekoruna göz dikti

Hamza Özalkuş
İsmail Kartal Fenerbahçe'yi uçurdu Galatasaray'ın rekoruna göz dikti
Fenerbahçe; teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde özellikle dış sahada etkileyici bir performans sergiliyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçtan 14’ünü kazanarak etkileyici bir performans sergileyen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında elde ettiği 3-2’lik zaferle bu başarısını sürdürdü.

Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından, Beşiktaş, Mondihome Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Trabzonspor’u yenerek üst üste dokuz dış saha galibiyetiyle rekor kıran İsmail Kartal yönetimindeki ekip, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin daha önceki başarılarını tekrarladı.

Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda da aynı başarıyı göstermiş, Galatasaray ise 2002-2003 sezonunda benzer bir performansla dikkat çekmişti.

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