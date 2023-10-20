'Gazze’ye savaşmaya giderim' diyen vatandaştan hızlı ‘U dönüşü’. Bakın ne cevap verdi

Editör: Özlem Kıral

İsrail’in Filistin’deki sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Sakarya’da ‘Sokak54’ isimli kanalın gerçekleştirdiği sokak röportajında ekranlara ilginç bir diyalog geldi.

“Gazze’ye savaşmaya giderim” diyen bir vatandaşa muhabir “Araba kalkıyor gel hadi” dedi.

Muhabirin ısrarı üzerine “Evde bekliyorlar beni, engelli var. Onları görmem lazım” diyerek gelemeyeceğini söyledi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İSRAİL- FİLİSTİN SAVAŞI

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlattığı Aksa Tufanı’ndan sonra savaş başladı. İsrail art arda Gazze’yi bombaladı. Yüzlerce insan hayatını kaybederken İsrail hem savaş hem de insanlık suçu da işliyor.

Savaş 14. gününde de devam ediyor.Gözler şimdi kara harekatında.