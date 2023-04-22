WhatsAapp’ta sohbette kal özelliği. Ayrıntıları belli oldu

WhatsApp kaybolan mesajlar için sohbette kal özelliğini kullanıma sundu.

WhatsAapp’ta sohbette kal özelliği. Ayrıntıları belli oldu

Editör: Barış Atakan

WhatsApp yeni bir özelliğin kullanıma sunulduğunu açıkladı. Mesajların kaybolmasını önlemek için WhatsApp sohbette kal özelliğini geliştirdi.

Kaybolan Mesajlar özelliği sayesinde, konuşmalar belirli bir süre sonra otomatik olarak silinir. Bu, ekstra bir gizlilik katmanı sağlarken, kullanıcıların önemli mesajları takip etmesini de zorlaştırabilir. Bir mesajı görüşmede tutma seçeneğini kullanarak, kullanıcılar artık belirli kaybolan mesajları ileride başvurmak üzere kaydetmeyi seçebilirler.

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Kullanıcı bir mesajın kaybolmasını engellediğinde gönderen bilgilendirilecek ve kararı veto etme seçeneği sunulacak. Gönderen bir mesajı saklamayı seçerse, zamanlayıcı sona erdiğinde silinecektir. Bu seçenek sayesinde gönderen, mesajlarının nasıl gönderileceği konusunda tam kontrole sahip olmaya devam eder.

Kaybolması engellenen mesajlar bir yer imi simgesiyle işaretlenecek ve sohbet bilgilerinde bulunan "Saklanan Mesajlar" adlı yeni bir bölümde listelenecektir. Bu, kullanıcıların saklamayı seçtikleri mesajlara kolayca erişmelerini sağlar.

Mesajların kaybolmasını engelleme özelliği önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacak.

WABetaInfo tarafından sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

WhatsApp, kaybolan mesajlar için sohbette kal özelliğini duyurdu! WhatsApp, kullanıcıların belirli mesajların kaybolmasını önleyen bir özelliği kullanıma sundu ve bu özellik, uygulamanın en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

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