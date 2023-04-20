WhatsApp’ta klavye değişikliği. Kullanıcılar çok sevecek

Editör: Ayşe Memiş

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kendini yenilemeye devam ediyor.

WABetaInfo sosyal medya hesabından yeni özelliği duyurdu. Alınan bilgilere göre, WhatsAPpp klavyede değişiklik yapıyor.

Paylaşımda, “WhatsApp, yeniden tasarlanmış bir klavye üzerinde çalışıyor. Uygulama artık 5.0'ın altındaki Android sürümleriyle uyumlu görünmüyor. Bazı kullanıcılar açılış ekranıyla ilgili bir sorun yaşayabilir.” İfadeleri kullanıldı.

WhatsApp'ın uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde piyasaya sürülmesi planlanan klavyeyi nasıl yeniden tasarlıyor. Klavye tipi seçim çubuğunun aşağıdan yukarıya taşınacağını ve çeşitli emoji kategorilerine erişmemizi sağlayan çubuğun kaldırılacağı tahmin ediliyor.

Kategoriler çubuğu, kullanıcıların farklı emoji kategorilerine kolayca erişmesine olanak tanır.

Bazı beta test kullanıcılarına yayınlanmaya henüz hazır olmadığı için değişikliklere tabi olabilir veya geliştirme nedeniyle geçici bir hamle olabilir.

Bu güncellemeyi yükledikten sonra, logo beklenmedik bir şekilde normalden daha büyük görünebileceğinden, bazı kullanıcılar açılış ekranıyla ilgili bir sorun yaşayabilir. Ancak bu sorun düzelebilir.

Yapılacak güncellemenin geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.