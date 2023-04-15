WhatsApp'a 3 yeni güvenlik özelliği geldi

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, WhatsApp kullanıcıların hesaplarını koruması için yeni güvenlik özellikleri açıklandı. Kullanıcıların konuştukları kişinin gerçek olup olmadığını anlamaları için bazı kontrol mekanizmaları devreye alındı.

KAYIT KONTROLÜ, CİHAZ DOĞRULAMA

Bu kapsamda yeni cihaza geçiş yaparken doğrulama gerecek bunun yanında kayıt kontrolü ve cihaz doğrulama gibi özellikler geldi. Kullanıcıların konuştukları kişinin gerçek olup olmadığını anlamaları için de bazı kontrol mekanizmaları sunuldu.

Cihaz doğrulama ise arka planda çalışan ve kötü amaçlı yazılımlara odaklanıyor. Yeni özellik, telefonu hacklenen bir kullanıcının başka kullanıcılara WhatsApp üzerinden mesaj atmasını engelliyor.