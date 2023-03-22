Müthiş özellik WhatsApp’a geliyor. Android kullanıcıları yıllardır bekliyordu

Shiftdelete’de yer alan bilgliere göre, WABetaInfo ekib WhatsApp’a gelen yeni özellikleri paylaştı.

WhatsApp, yıllardır beklenen Mesaj Sabitleme özelliğine kavuşuyor. WhatsApp’ın yeni özelliği sayesinde daha sonra tekrar okumanız gereken önemli bir mesajı, sohbet sayfasının en üst kısmına sabitleyebilirsiniz. Böylelikle aradığınız mesaja daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

MESAJ SABİTLEME ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Öncelikle sabitlemek istediğiniz mesajın üstüne basılı tutun. Çıkan seçenekler arasından raptiye ikonlu Sabitle butonuna tıklayın. Mesaj sabitlendikten sonra sohbetin en üst kısmına yerleşecek. Aynı zamanda mesaj balonunda, sabitlendiğini belirten bir belirteç yer alacak.