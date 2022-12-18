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WhatsApp beklenen özelliğine kavuşuyor. Test aşamaları başladı

WhatsApp, yeni Android Beta güncellemesiyle kaybolan mesajlar özelliği için testler yapıldığını duyurdu. Bahsi edilen özellik için ekran görüntüsü de paylaşıldı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 14:21
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WhatsApp kaybolan mesajlar özelliğini test ettiğini duyurdu

WhatsApp beklenen özelliğine kavuşuyor. Test aşamaları başladı
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WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla 2.23.1.11 güncellemesiyle yeni güncellemeler yaptı ve kullanıcılarına sundu.

WABetaInfo ekibi, Android 2.22.15.2 için WhatsApp beta güncellemesiyle ilgili makalede, WhatsApp kaybolan mesajlar aktif edildiğinde gönderilen mesajın saklanabileceğini belirtti.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, kaybolan mesajlar özelliğini aktif ettikten sonra istedikleri mesajın silinmesini engelleyebilecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcıları kaybolan mesajların sohbette kalmalarını desteklediği konusunda bilgilendirmek için çalışıyor.

WhatsApp, kaybolan bir sohbetteki mesajların, saklandıkları durumlar dışında her zamanki gibi sürelerinin sona ermesinden sonra kaybolacağını da duyurmayı planlıyor. Sohbetteki kişiler, mesaj seçeneğini görüntüleyerek kaybolan mesaj özelliğini açtıktan sonra istedikleri mesajı saklayabilecek veya saklanan bir mesajı geri alabilecek.

Kullanıcılar saklanan bir mesajı geri aldıklarında, mesaj herkes için otomatik olarak silinecek ve mesaj geri kurtarılamayacak. Yeni özelliğin birkaç hafta içerisinde kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

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