WhatsApp topluluklara yeni özellik güncellemesi: İşte maskeleme özelliği

WhatsApp, Topluluklar özelliğinin sadece duyuru odaklı olmasından dolayı üyeleri birbirine göstermediğini ve yönetici dışında mesaj göndermeyi engellediğini ifade etti. Üyeler, Topluluk’a gelen mesaja gruplarda olduğu gibi tepki de ekleyemediğini ifade etti. WhatsApp da Topluluklar için bu sorunu çözmek adına maskeleme özelliği üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu.

WhatsApp, 'Topluluklar' için yeni bir maskeleme özelliği sayesinde WhatsApp, Topluluk üyelerine adından da anlaşıldığı gibi bir şekilde gizleyecek. Maskeleme sayesinde numaralar hala gizli kalırken mesajlara tepki vermek de mümkün olacak.

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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Yenilik, kararlı sürüme geldiğinde yukarıda yer alan görselde olduğu gibi bir başlıkla Topluluklar’a emoji eklemek için güncelleme yapması gerektiğini söyleyecek. Fakat WhatsApp kararlı sürüme Topluluklar için maskeleme ne zaman yapılmaya başlayacağı henüz belli değil.

WhatsApp, Topluluk üyelerinin gizli kalmasına güvenlik nedeniyle önem veriyor. Çünkü Topluluk üyelerinin birbirini görmesi durumunda neredeyse gruplardan hiçbir farkı kalmaz. Ayrıca okul ve iş gibi yüksek katılımcıların olduğu üyelerin birbirini görmesi Topluluklar için tehlike oluşturabilir.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, aynı zamanda Metni Bir Kez Görüntüle özelliği üzerinde çalışıyor. WhatsApp kullanıcıları, bu sayede fotoğraflarda da olduğu gibi bir kez görüntülenecek mesajlar yollayacak.