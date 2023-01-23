WhatsApp tikleriyle ilgili merak edilenler. Engelleme nasıl anlaşılır?

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta tiklerin tek tek anlamı var.

Mesajların sağ alt tarafında görünen tikler sayesinde karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını veya okuyup okumadığı anlaşılır. WhatsApp’ta üç tür tik işareti bulunur ve her biri mesaj hakkında farklı bilgiyi temsil eder.

TEK TİK

WhatsApp’ta mesaj gönderdiğinizde sağda göreceğiniz ilk işaret tek tik olacktır. Bu tikin çıkması mesajın başarıyla gönderildiğini gösterir. Ancak karşı taraf internete bağlı olmayabileceğinden, mesajı aldığı anlamına gelmez.

ÇİFT TİK

Mesaj gönderdiğinizde tek tikten hemen sonra gri renkli çift tik göreceksiniz. Bu sembolün iki farklı anlamı olabilir. Birincisi, karşı taraf internete bağlıdır ve akıllı telefonuna mesaj iletilmiştir. Eğer her iki taraf da “okundu” bilgilerini etkinleştirdiyse, bu, diğer kişinin mesajı henüz görmediği anlamına gelir.

Öte yandan, mesajı alan kişi “okundu” bilgilerini devre dışı bırakmışsa, mesajı görmüş olsa bile gri tik görünecektir. “Okundu” bilgilerini kapatan bir kişinin gerçekten mesajı görüp görmediğini bilemezsiniz.

MAVİ TİK

WhatsApp’ta mesajınızın yanında çift mavi bir onayı görmeniz, gönderdiğiniz kişinin sohbete girdiği ve mesajı okuduğu anlamına gelir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, mavi tiki görebilmeniz için “okundu” bilgisinin etkinleştirilmiş olması gerekir. WhatsApp’ta gizliliğinizi ve güvenliğinizi geliştirmek istiyorsanız, yapabileceğiniz değişikliklerden biri “okundu” bilgilerini devre dışı bırakmaktır.

ENGELLEME NASIL ANLAŞILIR

Sizi engelleyen bir kullanıcıya mesaj gönderirseniz, engelinizi kaldırana kadar mesajın yanında tek tik görürsünüz. Fakat sizi engellediği için, gönderdiğiniz mesajı hiçbir zaman almayacaktır. Eğer uzun süre boyunca çift veya mavi tik olmuyorsa engellenmiş olma ihtimaliniz bulunuyor. Ayrıca sizi engelleyen kullanıcının profil fotoğrafı ve hakkında kısmının da görünmeyeceğini belirtmek gerekiyor.