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WhatsApp’a orijinal kalitede fotoğraf gönderme özelliği geldi

WhatsApp'tan gönderilen fotoğrafların kalite kaybına uğradığı biliniyordu. Uygulama kullanıcı kaybettiren bu özelliğini iyileştirme kararı aldı. Artık fotoğrafı kalite kaybı olmadan WhatsApp'a gönderebileceğiz.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:45
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WhatsApp’a orijinal kalitede fotoğraf nasıl gönderilir

WhatsApp’a orijinal kalitede fotoğraf gönderme özelliği geldi
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WhatsApp kullanıcıları, kaliteli fotoğraf gönderememekten şikayet ediyordu. Bu sebeple de kullanıcılar Telegram’a yönelmişti. WhatsApp bu durumu engellemek için bir adım attı.

WHATSAPP'TAN KALİTELİ FOTOĞRAF GÖNDERME ÖZELLİĞİ GELİYOR

Bugün WABetaInfo’nun haberine göre WhatsApp, orijinal kalitede fotoğraf gönderme özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı. Görselde de göründüğü gibi orijinal kalitede fotoğraf gönderme seçeneği, iki sohbet arasında gönderilen medya bölümünde görünecek.

En üstte ilk başa entegre edilecek orijinal fotoğraf göndermek için araç çubuğu bir seçenek olarak sunulacak. Araç kullanılmayan herhangi bir medya, orijinal kalitede değil WhatsApp’ın sıkıştırdığı biçimde gidecek. Yenilik şu anda test aşamasında bulunuyor. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ve konuyla ilgili daha fazla detay, şimdilik mevcut değil.

WhatsApp ek olarak durum güncellemesi konusunda da birtakım yenilikler de sunuyor. WABetaInfo’nun geçen günlerde paylaştığı habere göre sesli durum güncellemeleri test aşaması bitti ve özellik kararlı sürüme gelmeye başladı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde kaydettikleri ses kayıtlarını önceden kendileri de dinleyerek durum üzerinden paylaşım yapacak.

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