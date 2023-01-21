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WhatsApp’ta sesli mesaj tehlikesi. Hesabınız ele geçirilebilir

Hackerler, WhatsApp’ta sesli mesaj yoluyla hesapları ele geçiriyor.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 14:03
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WhatsApp’ta sesli mesaj yoluyla dolandırıcılık

WhatsApp’ta sesli mesaj tehlikesi. Hesabınız ele geçirilebilir
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Bilgisayar korsanlarının yeni yöntemi ortaya çıktı. Korsanlar, sesli mesaj yoluyla WhatsApp hesabını ele geçirip dolandırabilir.

Hackerler, sesli mesajla iletilen PIN kodlarını kullanarak WhatsApp hesaplarını ele geçiriyor ve kullanıcıların yakın çevresinden para isteyerek dolandırıcılık yapıyor.

GECE UYKUDA YAKALIYORLAR

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, kurbanlarını gece saatlerinde uykuda yakalayan bilgisayar korsanları, WhatsApp kullanıcılarının telefon numarasını kullanarak farklı bir cihazdan giriş yapmaya çalışıyor. Bu sırada WhatsApp tarafından kurbanın telefonuna SMS yoluyla tek seferlik bir doğrulama kodu göndereriliyor. Ancak kullanıcılar uykuda oldukları için korsanlar birkaç denemeden sonra bu kez sesli mesaj ile doğrulama seçeneğine erişiyor. Hesabı çalınmak istenen kişi ise uykuda olduğu için telefonu açmıyor ve WhatsApp'ın göndermiş olduğu sesli mesaj, operatörün sesli mesaj kutusuna düşüyor.

PIN KODU

Saldırganlar, bu aşamadan sonra sabit telefon üzerinden operatörün telesekreter servisini arayarak kurbanın sesli mesaj kutusuna erişmeye çalışıyor. Bunun için dört haneli bir PIN kodu gerekiyor fakat birçok kullanıcı operatörün varsayılan olarak atadığı PIN kodunu değiştirmediği için korsanlar sesli mesaj servisine kolaylıkla bağlanabiliyor. Sonrasında ise WhatsApp tarafından koda ulaşılıyor ve kurbanın WhatsApp hesabı ele geçiriliyor.

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