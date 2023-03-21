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WhatsApp'a mesaj sabitleme özelliği geliyor. Güncelleme nasıl görünecek

WhatsApp'a mesaj sabitleme özelliğinin ekleneceği ifade edildi. Özelliğe dair bir ekran görüntüsü paylaşıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:39
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WhatsApp'a mesaj sabitleme özelliği geliyor

WhatsApp'a mesaj sabitleme özelliği geliyor. Güncelleme nasıl görünecek
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WABetaInfo, WhatsApp'ın 2.23.3.17 beta sürümünde kullanıcıları doğrudan ilgilendiren oldukça önemli bir özelliği gün yüzüne çıktı.

Yeni güncelleme ile artık mesajların uygulama içerisinde sabitlenebileceği belirtildi.

Özelliğin özellikle grup sohbetlerinde işe yarayabileceği ifade edilirken güncelleme ile ilgili bir de ekran görüntüsü paylaşıldı.

Özellik hala geliştirilme aşamasındadır ancak Play Store'da bulunan Android için en son WhatsApp beta 2.23.7.3 güncellemesi sayesinde, özellik tam olarak geliştirilip gelecekte piyasaya sürüldüğünde, sabitlenmiş bir mesajın bir sohbette nasıl görüneceği biliniyor.

İŞTE WHATSAPP'TA MESAJ SABİTLEME ÖZELLİĞİNİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

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