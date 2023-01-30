30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

WhatsApp'ta isim nasıl gizlenir. Adım adım anlatıldı

WhatsApp’ta gizlenmenin ve isim gizlemenin bazı yolları bulunuyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 08:28
Takip Et

WhatsApp'ta nasıl görünmez olunur. İsim nasıl gizlenir

WhatsApp'ta isim nasıl gizlenir. Adım adım anlatıldı
+
Aa
-

Anlık haberleşme platformu WhatsApp'ta gizlenmenin ilk adımları arasında kullanıcı adını eklememek ya da farklı bir isim yapmak yatıyor. Çünkü isim, kişinin kimliğini ortaya koymada en büyük etken konumunda.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre ayarlar bölümünde yer alan Profil bölümünden WhatsApp kullanıcı adı ayarlanabiliyor. Öyle ki buraya yazılan isim, WhatsApp kullanıcısının kimliğini oluşturuyor.

WhatsApp’ta gizlenmek için kullanıcı adı tercih etmek istemeyen kullanıcılar, farklı bir isim yazarak ya da emoji koyarak kimliklerini gizleyebilirler. İkisini de yapmak istemeyen tamamen bir şey yazmak istemeyenler ise aşağıdaki adımları izleyerek belirsiz bir WhatsApp Profili oluşturabilir:

WhatsApp Ayarlar

Profili Düzenle

WhatsApp kullanıcı adı kısmına ⇨ ຸ simgesini yapıştırın

Hemen ardından sol tarafta yer alan ok simgesini kaldırın.

PROFİL FOTOĞRAFI EKLEMEMEK

WhatsApp kullanıcı adı, bu yöntem ile görünmez olacak. WhatsApp’ta görünmez olmanın bir diğer yolu ise profil fotoğrafı eklememekten geçiyor. Fakat birçok kişinin de bildiği gibi profil fotoğrafı için kullanıcı adından olduğu gibi zahmetlere girmeye gerek yok.

Fotoğrafı Sil ya da Ayarlar ve Gizlilik bölümünden Profil fotoğrafı için Hiç Kimse seçeneği sayesinden de tamamen kapatılabilir. Bu iki önemli adım, WhatsApp’ta gizlenme yollarının en başında geliyor.

SON GÖRÜLMEYİ KAPATMAK

Tüm bu ayarlar dışında ek olarak yine kullanıcıları, WhatsApp’ın Ayarlar ve Gizlilik kısmından Son Görülme ve Çevrim içi seçeneklerini Hiç Kimse ve Son Görülme Bilgisiyle Aynı olarak ayarlayarak uygulamaya ne zaman girip çıktığını gizleyebilir. Son olarak da yine Ayarlar ve Gizlilik bölümünden Okundu Bilgisini kapatarak gelen mesajdaki iletinin ne zaman açılıp kapandığı gizlenebilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
1
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
2
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
3
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
4
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
5
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Emeklilerden Erdoğan'a intibak mektubu. Hesaplamalar eşitsizliğe yol açıyor
6
﻿Emeklilerden Erdoğan'a intibak mektubu. Hesaplamalar eşitsizliğe yol açıyor
﻿Emeklilerden Erdoğan'a intibak mektubu. Hesaplamalar eşitsizliğe yol açıyor
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
7
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
﻿Panik atak olduğunuzu nasıl anlarsınız?
﻿Panik atak olduğunuzu nasıl anlarsınız?
﻿Panik atak olduğunuzu nasıl anlarsınız?
﻿Araştırma sonucu: Sevgi beyinde başlıyor
﻿Araştırma sonucu: Sevgi beyinde başlıyor
﻿Araştırma sonucu: Sevgi beyinde başlıyor
﻿Ruh sağlığı mı, beden sağlığımı daha önemli?
﻿Ruh sağlığı mı, beden sağlığımı daha önemli?
﻿Ruh sağlığı mı, beden sağlığımı daha önemli?
﻿Okuyunca şoke olacaksınız!
﻿Okuyunca şoke olacaksınız!
﻿Okuyunca şoke olacaksınız!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.