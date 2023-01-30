WhatsApp'ta isim nasıl gizlenir. Adım adım anlatıldı

Anlık haberleşme platformu WhatsApp'ta gizlenmenin ilk adımları arasında kullanıcı adını eklememek ya da farklı bir isim yapmak yatıyor. Çünkü isim, kişinin kimliğini ortaya koymada en büyük etken konumunda.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre ayarlar bölümünde yer alan Profil bölümünden WhatsApp kullanıcı adı ayarlanabiliyor. Öyle ki buraya yazılan isim, WhatsApp kullanıcısının kimliğini oluşturuyor.

WhatsApp’ta gizlenmek için kullanıcı adı tercih etmek istemeyen kullanıcılar, farklı bir isim yazarak ya da emoji koyarak kimliklerini gizleyebilirler. İkisini de yapmak istemeyen tamamen bir şey yazmak istemeyenler ise aşağıdaki adımları izleyerek belirsiz bir WhatsApp Profili oluşturabilir:

WhatsApp Ayarlar

Profili Düzenle

WhatsApp kullanıcı adı kısmına ⇨ ຸ simgesini yapıştırın

Hemen ardından sol tarafta yer alan ok simgesini kaldırın.

PROFİL FOTOĞRAFI EKLEMEMEK

WhatsApp kullanıcı adı, bu yöntem ile görünmez olacak. WhatsApp’ta görünmez olmanın bir diğer yolu ise profil fotoğrafı eklememekten geçiyor. Fakat birçok kişinin de bildiği gibi profil fotoğrafı için kullanıcı adından olduğu gibi zahmetlere girmeye gerek yok.

Fotoğrafı Sil ya da Ayarlar ve Gizlilik bölümünden Profil fotoğrafı için Hiç Kimse seçeneği sayesinden de tamamen kapatılabilir. Bu iki önemli adım, WhatsApp’ta gizlenme yollarının en başında geliyor.

SON GÖRÜLMEYİ KAPATMAK

Tüm bu ayarlar dışında ek olarak yine kullanıcıları, WhatsApp’ın Ayarlar ve Gizlilik kısmından Son Görülme ve Çevrim içi seçeneklerini Hiç Kimse ve Son Görülme Bilgisiyle Aynı olarak ayarlayarak uygulamaya ne zaman girip çıktığını gizleyebilir. Son olarak da yine Ayarlar ve Gizlilik bölümünden Okundu Bilgisini kapatarak gelen mesajdaki iletinin ne zaman açılıp kapandığı gizlenebilir.