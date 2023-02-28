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WhatsApp’tan otomatik mesaj nasıl gönderilir

WhatsApp'tan otomatik mesaj gönderme özelliği yapay zeka ile birleştirildi. Yazılımcı Daniel Gross özelliği kullanarak iki özelliği tek bir çatıda topladı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 12:59
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WhatsApp’tan otomatik mesaj nasıl gönderilir

WhatsApp’tan otomatik mesaj nasıl gönderilir
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Daniel Gross isimli bir yazılımcı, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu WhatsApp’ın içerisine sohbet robotunu da ekledi. Artık WhatsApp kullanıcılarının herhangi bir harekette bulunmadan karşı tarafa otomatik olarak mesaj gönderebileceği ifade edildi.

Özellik şu anda sadece Daniel Gross tarafından kullanılabiliyor. ChatGPT sohbet robotunu WhatsApp üzerine etkinleştirmek için öncelikle dosyaları dil kitaplığından indirmek gerektiği ifade ediliyor. Ardında da WhatsApp-gpt-main dosyasını açarak server.py belgesini çalıştırmak gerekiyor. Böyle ChatGPT, WhatsApp’a entegre edilmiş olacağı ifade edildi.

Gross, özelliğin arkasına da ChatGPT çalışırken “Is” yazıp tamam tuşuna basmak gerektiğini söyledi. WhatsApp hesabının telefon numarası, OpenAI’ın web sitesine gidecek ve telefon numarası oraya kaydolacağı belirtildi. WhatsApp kullanıcısı, OpenAI web sitesinden “İnsan olduğumu doğrula” seçeneği ile işlemi tamamlayabilir.

Ayrıca iPhone Kestirmeler’den bunu yapmanın mümkün olacağı ifade edildi. iPhone’dan mesaj zamanlamak için aşağıda yer alan adımları sırasıyla izlemek gerekiyor:

Kestirmeler uygulamasına girin

Kestirmeler uygulamasından alt sıradaki Otomasyon sekmesine geçiş yapın

Otomasyon sekmesinden Kişisel Otomasyon Yarat’a tıklayın

Günün belirli bir saati’ni seçin

Saat ve tarihi ayarladıktan sonra ilerleyin

İşlem Ekle’ye tıklayın

Tercihinize göre Mesaj Gönder ya da Arama’ya tıklayın

Mesaj kısmına istediğiniz iletiyi yazın ve Bitti’ye tıklayın

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