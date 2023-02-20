WhatsApp’a bomba özellik geldi. İOS'ta kullanıma başladı

Geçtiğimiz yıl Android telefonlarda görüntülü görüşme sırasında resim içinde resim özelliğini kullanıma sunan WhatsApp bu özelliği İOS’a da getirdi.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp uygulamasının iOS versiyonunun 23.3.77 sürümü ile birlikte artık iPhone modellerinde de görüntülü görüşme sırasında resim içinde resim özelliği kullanıma sunuluyor.

Böylelikle kullanıcılar WhatsApp’ta görüşme yaparken başka uygulamalara geçiş yapabilecek.

Ekran içinde ekran özelliğini detaylandıracak olursak; bir görüntülü görüşme yaparken, telefonunuzda başka bir uygulama açtığınızda video görüşme ekranı küçülüyor.

Böylece diğer uygulamalarda gezinirken bir yandan da görüşmeye devam edebiliyorsunuz.