Xabi Alonso mucizesi. Mainz'i yenen Bayer Leverkusen Bayern'in rekorunu tarihe gömdü. Şampiyonluğa koşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Xabi Alonso mucizesi. Mainz'i yenen Bayer Leverkusen Bayern'in rekorunu tarihe gömdü. Şampiyonluğa koşuyor
Almanya Bundesliga'da Mainz'i 2-1 yenen lider Bayer Leverkusen, Bayern Münih'le puan farkını 11'e çıkardı. Ayrıca rekor da kırdı.

Almanya Bundesliga'da lider Bayer Luverkusen, 23. hafta maçında kendi sahasında Mainz'i 2-1 yendi.

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile mucizeler yaratan Leverkusen'ın gollerini 3. dakikada Granit Xhaka ile 68. dakikada Robert Andrich attı.

Mainz'in golü ise 7. dakikada Diminik Kohr'dan geldi.

Bayer Leverkusen bu galibiyetle 63 puana ulaştı ve Bayern Münih'le olan puan farkını bir maç fazlasıyla 11 puana çıkardı.

Ayrıca 33 maçtır yenilmeyen Leverkusen, Bayern Münih'e ait 32 maçlık yenilmeme rekorunu da tarihe gömdü.

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