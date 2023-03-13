Xiaomi 13 Ultra’nın çıkış tarihi sızdı

Xiaomi’nin üst düzey özelliklere sahip Ultra modeliyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

bir kaynak, modelin geleceği tarihe ilişkin 6 Nisan’da Çin’de bir etkinlik gerçekleştirileceğini paylaştı.

Model, Mayıs ayında da küresel pazarda yer alacak.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Xiaomi, modelinde kameraya önem verecek. Bir inçlik IMX989 ana kameraya ultra geniş açılı sensör, 3x portre telefoto ve periskop telefoto lensi kapsayan üç IMX858 lens eşlik edecek. Modelin işlemci koltuğunda Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak.

Xiaomi 13 Ultra modelinin Samsung 2K E6 kavisli ekranla sahne alacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. 16 GB RAM’e sahip olması beklenen modelin 512 GB dahili depolama kullanacağı söyleniyor. Son olarak cihaz, 90W hızlı şarj özelliği ile gelecek.

XIAMI 13 ULTRA'YA DAİR ÖZELLİKLER