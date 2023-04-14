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Xiaomi Pad 6 tabletinin işlemcisi belli oldu

4 gün sonra tanıtılması beklenen Xiaomi Pad 6 serisinin işlemcisi belli oldu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:17
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Xiaomi Pad 6 tabletinin işlemcisi açıklandı

Xiaomi Pad 6 tabletinin işlemcisi belli oldu
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18 Nisan tarihinde tanıtılması beklenen Xiaomi tablet serisi hakkında ilk resmi açıklama geldi. Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro modellerinden oluşacak olan seri, akıllı bileklik modeli Xiaomi Band 8 ve Xiaomi 13 Ultra modelleriyle birlikte tanıtılacak.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; yayınlanan görselde Pro Xiaomi tableti, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snadpragon 8 Plus Gen 1 işlemciden alacak. Standart modeli ise Snapdragon 870 işlemciyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. .

XİAOMİ İŞLEMCİSİ BELLİ OLDU

Bir önceki iddialarda Xiaomi Pad 6 modelinin de 2880x 1800 piksel çözünürlük ve 11 inç panele sahip olacağını söylüyor. Standart modeldeki yenileme hızının 120 Hz olması beklenirken pro modelinde 144 Hz olacağı gelen bilgiler arasında olarak tanımlandı.

Bazı kaynaklar cihazların IPS LCD ekranla geleceğini söylerken birtakım söylentiler de AMOLED panel ile geleceğini söylüyor.

Xiaomi'den ise konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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