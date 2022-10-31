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Bir anda kapılar kapatıldı. Ziyaretçiler Şanghay Disneyland’ta mahsur kaldı. Dışarı çıkmanın tek yolu var…

Çin'de Şanghay Disneyland ziyaretçileri, kentte yeni Covid-19 vakalarının görülmesinden sonra kapılar bir anda kapatılınca parkta mahsur kaldı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 21:15
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Bir anda kapılar kapatıldı. Ziyaretçiler Şanghay Disneyland’ta mahsur kaldı. Dışarı çıkmanın tek yolu var…

Bir anda kapılar kapatıldı. Ziyaretçiler Şanghay Disneyland’ta mahsur kaldı. Dışarı çıkmanın tek yolu var…
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BBC Türkçe'nin haberine göre; Sosyal medyada yayımlanan videolarda, kararın açıklanmasından sonra insanların kapılara akın ettiği fakat dışarı çıkamadıkları görülüyor.

DIŞARI ÇIKMANIN TEK YOLU VAR…

Ziyaretçilerin dışarı çıkabilmeleri için Covid testlerinin negatif çıkması gerekiyor.

Şanghay’da Cumartesi günü 10 yeni vakanın görüldüğü açıklanmıştı. Bunun üzerine Çin’in “Sıfır Covid politikası" kapsamında bugün ani bir kararla park ve çevresindeki caddeler kapatıldı.

İçeride kaç kişinin mahsur kaldığı bilinmiyor.

Aynı park geçen Kasım’da da ani bir kararla kapatılmış ve 30 bin ziyaretçi mahsur kalmıştı.

Daha önce de Ikea’nın Şanghay şubesi ani bir kararla kapatılınca müşteriler dışarı çıkamamıştı.

Disney, Disneyland’leri internet sitesinde “Dünyanın En Mutlu Yeri“ diye tanımlıyor. Park’taki eğlence yerleri çalışmaya devam ediyor.

Ü﻿ç test daha isteniyor

Yetkililer, testleri pozitif çıkanların dışarı çıkmasına izin verileceğini açıkladı. Ancak bu kişilerin daha sonra kendilerini tecrit etmeleri ve birer gün arayla üç test daha yaptırmaları gerekiyor.

27 Ekim’den sonra parkı ziyaret edenlerden de üç test yaptırmaları isteniyor.

Çin’in ilk koronavirüs vakasını bildirmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti.

Ülkede virüsün yayılmasını önlemek için “Sıfır Covid politikası” uyarınca çok sıkı ve ani önlemler uygulanıyor.

24 Ekim itibarıyla ülkede halen 200 farklı noktada karantina uygulanıyor. Çin günde yaklaşık bin Covid vakası rapor ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yakın bir zaman önce ‘Sıfır Covid politikasının’ hafifletilmeyeceğini belirterek önlemleri ‘halkın virüsün yayılmasını durdurma savaşı’ diye nitelemişti.

Bu politikanın ülke ekonomisine sekte vurduğu belirtiliyor. Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte Çin’in yurt içi hasılası bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 oranında azalmıştı.

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