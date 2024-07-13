Anayasaya göre Türkiye, “Hukuk devleti”.

Ancak hukuk yok. Parti devleti var.

Adında Adalet olan parti 22 yıldır iktidarda…

Ya adında Adalet olmasaydı?

Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun var.

2023’te 403 kadın katlediliyor.

Adında Adalet olan parti 22 yıldır iktidarda…

Ya adında Adalet olmasaydı?

TBMM “İstanbul Sözleşmesi” yasasını kabul ediyor.

AKP kabinesinin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan tek imza ile sadece bu sözleşmeyi kaldırmadı, Meclis’i de “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini de yerle bir ediyor.

Adında Adalet olan parti 22 yıldır iktidarda…

Ya adında Adalet olmasaydı?

Camiye, okula, kışlaya cemaat ve tarikatları dolduruyor.

Millî Eğitimi dinî eğitime dönüştürüyor.

Adında Adalet olan parti 22 yıldır iktidarda…

Ya adında Adalet olmasaydı?

Polis, suikast yapılacak kişinin adresini katile veriyor.

Katil cinayet mahalline, polis nezaretinde götürülüyor.

Sinan Ateş siyasi cinayete kurban ediliyor.

Eşi ve ailesi kapı kapı dolaşıp adalet arıyor.

Yargı topu taca atıyor, deliller karartılıyor.

Adında Adalet olan parti 22 yıldır iktidarda…

Ya adında Adalet olmasaydı?

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olmadan “bunlar terörist” diyen tek kişinin kararı ile esaret altında tutuluyorlar.

Adında Adalet olan parti 22 yıldır iktidarda…

Ya adında Adalet olmasaydı?

Seçmece rektörler emir komuta içinde atanarak saraya bağlanıyor.

Milletin vekilleri üniversiteye girmek istiyor.

Özel-resmî güvenlik el ele duvar olup sokmuyor.

Adında Adalet olan parti 22 yıldır iktidarda…

Ya adında Adalet olmasaydı?

Seçimle gelmesi gereken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na saraydan atama yapılıyor.

Türk Millî Takımı 26 oyuncu ile Avrupa Şampiyonasına gidiyor.

Futbolcu başına 25 kişi toplamda kadınlı, erkekli 650 kişinin heyette olduğunu gören Almanlar, “Futbolcuya verilen önem işte budur” diyor.

Seçmece götürülen 650 kişinin futbolcular için değil turistik taraftar olduğunu öğrenen Almanlar şok yaşıyor.

Adında Adalet olan parti 22 yıldır iktidarda…

Ya adında Adalet olmasaydı?

“Gülen Hocaefendi” diye bağırlarına basıyor, 17-25 Aralık 2013’te, “hain” 15 Temmuz’da, “darbeci” olduğunu görüp ağlak ağlak oluyorlar

Devlet kadrolarını mülakat yapıp, seçmece cemaatçi ve tarikatçılarla doldurdular.

Adında Adalet olan parti 22 yıldır iktidarda…

Ya adında Adalet olmasaydı?

YSK, “Milletvekili olabilir” diyor. Seçiliyor. Dosya rafa kalkacağına karara bağlanıyor.

Anayasa Mahkemesi “Can Atalay milletvekilidir Meclis’te görev yapmalıdır” diyor.

Anayasa, “AYM kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” diyor.

HAS Parti’den alınan seçmece AKP’li TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ‎Muhsin Şentürk, “bizi bağlamaz” diyor.

Şentürk mükafatlandırılıp seçmece hukukçu olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçiliyor.

Adında Adalet olan parti 22 yıldır iktidarda…

Ya adında Adalet olmasaydı?