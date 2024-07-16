Emekliye refah payı için tarih verdi. Gündeme bomba gibi düştü

Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayında tüm emeklileri ayağa kaldıracak bir kulis bilgisini paylaştı. Masum Türker emekli maaşı zamlarının masaya yatırıldığı programda yapılacak refah payı ödemeleri için tarih verdi.

Masum Türker "Ya haftaya Salı günü veya Çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek yapılacak refah payını söyleyecek" diye konuştu.

GÖZLER REFAH PAYI İÇİN ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Masum Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftaya emeklileri kapsayan ek zam açıklayacağını yönünde kulis bilgisi paylaştı.

Masum Türker açıklamasında "Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugünkü açıklamasında "Ezdirmeyiz" sözünden anladığım kadarıyla ya haftaya salı günü ya da çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek verecek. Hani refah payı diyorlar ya refah payını söyleyecek. Emeklilerden bahsediyorum." diye konuştu.

Tam da en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarıldığı bu gün eski devlet bakanı Masum Türker önemli bir iddiada bulunarak emekli maaşlarına refah payı zammının yapılacağını, açıklamanın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geleceğini söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI GÜLER'DEN GELMİŞTİ

Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammında yüzde 24.73 oranındaki artışla birlikte emekli kök maaşı 8.018 TL altında kalanlar zamma rağmen sıfır zam almıştı. Bunun üzerin yeni bir çalışma yapılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuş, Erdoğan'ın kabul ettiği en düşük emekli maaşı için 12 bin 500 liralık rakam AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanmıştı.